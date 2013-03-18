Решение комиссии: Власенко является защитником Тимошенко, а не адвокатом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, это вытекает из решения дисциплинарной палаты этого органа относительно С.Власенко от февраля 2012 года.

«Из материалов дисциплинарного дела представляется, что народный депутат Украины С.Власенко был допущен к участию по уголовному делу не в связи с осуществлением профессиональной адвокатской деятельности, а по другим, предусмотренным ст. 44 УПК Украины основаниям (как специалист в отрасли права)», - цитирует пресс-служба решение комиссии.

«Это еще один документ, который свидетельствует, что Сергея Власенко абсолютно необоснованно, только по политическим соображениям, лишили депутатских полномочий. Однако эта позиция органа адвокатского самоуправления, как и другие доказательства стороны защиты, была полностью проигнорирована заангажированными судьями Высшего административного суда», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника Ю.Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью. В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак подал представление в ВАСУ.

С.Власенко обжаловал в Верховном суде решение ВАСУ.