Парламент Кипра еще на день отстрочил принятие резонансного налога
Парламент Кипра перенес на вторник голосование по налогу на депозиты.
Парламент Кипра перенес на 19 марта голосование по налогу на депозиты, сообщил спикер парламента Яннакис Омиру журналистам, сообщает РИА Новости.
Заседание начнется во вторник в 18 часов по местному времени (20.00 мск), сказал Омиру.
Ранее заседание парламента планировалось на понедельник.
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"То, что происходит на Кипре, беспрецедентно, нас пытаются использовать в качестве подопытных животных, и каждый должен взять на себя ответственность", - сказал журналистам президент Демократической партии (ДИКО) Мариос Кароян. Обозреватели предполагали, что эта партия проголосует за правительственный законопроект.
Кипр согласился на однократное взимание налога в размере 6,75% на вклады в банках объемом до 100 тысяч евро и 9,9% - на все остальные вклады. Кредиторы также предоставят Кипру 10 миллиардов евро. Это решение должен утвердить парламент. После информации о налоге на вклады с утра субботы киприоты начали снимать деньги через банкоматы.