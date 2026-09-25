Ле Пен выступила против финансовой помощи Украине: во Франции ей ответили

Она обосновала такую позицию финансовым положением Франции.

Неформальный лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, заявила, что Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. Об этом сообщает BFM TV.

"Франция больше не имеет возможности оказывать Украине финансовую помощь. Нам жаль, но у нас больше нет на это средств", - сказала она.

По её словам, Франция может продолжать обучать украинских военных и военное руководство, а также помогать им снаряжением.

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"Мы можем продолжать обучать их солдат, обучать их военное руководство, мы можем оказывать им материальную, в частности военную, помощь, но мы больше не можем финансово помогать Украине", - заявила политик.

Такую позицию Ле Пен обосновала финансовым положением Франции. Она утверждает, что страна оказалась в "абсурдной финансовой ситуации", в чем обвинила политику президента Эммануэля Макрона.

По её мнению, это вынуждает Францию отказываться от части финансовых мер, которые она могла осуществлять ранее.

Что ей ответили

На позицию Ле Пен отреагировал кандидат в президенты Франции от партии "Возрождение", бывший глава правительства Габриэль Атталь. Он считает, что она хочет отдать Украину и Европу Путину:

"Программа госпожи Ле Пен предельно ясна: пожертвовать нашей безопасностью и преподнести Путину Украину и Европу на блюдечке. Украина - наш щит. Бросить её означает нарисовать мишень у себя на спине. Россия только этого и ждет. Россия только вас и ждет".

Заявления Ле Пен

Ранее политик заявила, что, как и прежде, стремится вывести Францию из состава интегрированного командования НАТО - но не собирается этого делать, пока продолжается российская война в Украине.

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