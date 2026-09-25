В центре Киева российский дрон ударил в жилую многоэтажку (видео)

Российские оккупанты с ночи атакуют Киев ударными дронами, в результате чего фиксируются попадания в жилые дома.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram. "В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7–10 этажей", – сообщил Кличко.
В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате падения БПЛА в Печерском районе, сообщили в Киевской городской военной аминистрации.
Кроме того, по данным председателя Киевской областной государственной администрации Тимура Такченко, этой ночью повреждения зафиксированы в трех районах Киевской области.
Так, в Броварском районе повреждено складское помещение.
В Бориспольском районе повреждено производственное помещение, а в Обуховском – пострадали три частных домовладения и четыре транспортных средства.
"Всего в области повреждено 9 объектов. По предварительной информации, люди не пострадали. Службы работают и ликвидируют последствия атаки", – отметил Ткаченко.
Что этому предшествовало
В 5:24 утра Кличко сообщил о попадании в Соломенском районе в 25-этажный жилой дом на уровне 4-го этажа. Также в этом районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. "Предварительно, есть пострадавший", – отметил Кличко.
Также он добавил, что в Подольском районе БПЛА попал в нежилое здание.
Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Соломенском районе в результате попадания в нежилое здание произошло разрушение и возгорание кровли, а по другому адресу – загорелась открытая территория. В Подольском районе горело шестиэтажное нежилое здание на уровне первого и второго этажей.
Удары россиян по Киеву
Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия перенесла фокус атак на дата-центры киевских провайдеров, стремясь оставить украинцев без связи и интернета.
23 сентября россияне также атаковали Киев дронами. Тогда было более 40 раненых, двое человек погибли.