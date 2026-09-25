В центре Киева российский дрон ударил в жилую многоэтажку (видео)

В Киеве утром было зафиксировано два попадания российских дронов в многоквартирные дома в Печерском и Соломенском районах.

Российские оккупанты с ночи атакуют Киев ударными дронами, в результате чего фиксируются попадания в жилые дома.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram. "В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7–10 этажей", – сообщил Кличко.

В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате падения БПЛА в Печерском районе, сообщили в Киевской городской военной аминистрации.

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Кроме того, по данным председателя Киевской областной государственной администрации Тимура Такченко, этой ночью повреждения зафиксированы в трех районах Киевской области.

Так, в Броварском районе повреждено складское помещение.

В Бориспольском районе повреждено производственное помещение, а в Обуховском – пострадали три частных домовладения и четыре транспортных средства.

"Всего в области повреждено 9 объектов. По предварительной информации, люди не пострадали. Службы работают и ликвидируют последствия атаки", – отметил Ткаченко.

Что этому предшествовало

В 5:24 утра Кличко сообщил о попадании в Соломенском районе в 25-этажный жилой дом на уровне 4-го этажа. Также в этом районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. "Предварительно, есть пострадавший", – отметил Кличко.

Также он добавил, что в Подольском районе БПЛА попал в нежилое здание.

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Соломенском районе в результате попадания в нежилое здание произошло разрушение и возгорание кровли, а по другому адресу – загорелась открытая территория. В Подольском районе горело шестиэтажное нежилое здание на уровне первого и второго этажей.

Удары россиян по Киеву

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия перенесла фокус атак на дата-центры киевских провайдеров, стремясь оставить украинцев без связи и интернета.

23 сентября россияне также атаковали Киев дронами. Тогда было более 40 раненых, двое человек погибли.

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