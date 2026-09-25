В Одесской области РФ атаковала дома и почтовую логистику: есть погибшие и раненые (видео)

Повреждены, в том числе складские помещения и грузовой автомобиль.

Российская оккупационная армия нанесла массированные удары с помощью дронов по Одессе и Одесской области, в результате чего были поражены жилой сектор и "Новая почта", есть погибшие и раненые.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате атаки на город повреждены частные жилые дома, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

"В результате вражеской атаки погиб человек… Еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали", – отметил чиновник.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что оккупанты нанесли серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора, в результате чего погиб один человек, еще один – пострадал.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что ночью и утром 25 сентября объекты гражданской инфраструктуры Одесской области подвергались неоднократным атакам.

"В частности, были повреждены складские помещения и грузовой автомобиль. В результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. На этом же месте ранения получил 32-летний мужчина – он находится в тяжелом состоянии в больнице. На другом месте пострадал 18-летний юноша… Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – заявила Верба.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате массированной атаки в Одесском районе повреждено здание ранее уже подвергшегося обстрелу почтового терминала. На других участках также повреждены складские помещения с последующим возгоранием.

Сообщается, что в Одессе в результате попадания снаряда возник пожар в частном жилом доме. Работу спасателей существенно затрудняли постоянные сигналы воздушной тревоги, в настоящее время все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий вражеской атаки со стороны ГСЧС были привлечены более 140 спасателей, сообщили в пресс-службе.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, россияне атаковали терминал "Новой почты".

"Вероятно, именно там погиб человек", – сказал сотрудник правоохранительных органов, сославшись на предварительные данные.

Удары по Одесской области

Как писало УНИАН, недавно россияне атаковали терминал "Новой почты" в Одессе. Тогда были ранены водитель и сотрудник подрядной организации. По данным пресс-службы компании, это произошло 12 августа. В результате удара по терминалу "Новой почты" реактивным БПЛА типа "Герань" были ранены водитель партнера-перевозчика и сотрудник компании-подрядчика.

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