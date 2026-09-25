Умерла французская актриса и супруга Высоцкого

В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме режиссера Марко Феррери "Пчелиная матка".

Во Франции в возрасте 88 лет умерла французская актриса и певица Марина Влади.

Как сообщили ее дети, актриса скончалась дома в окружении близких и своих животных. Сыновья Влади отметили, что она прожила долгую, прекрасную и насыщенную жизнь.

Кто такая Марина Влади

Она родилась под Парижем в семье эмигрантов из России. Впервые сняласть в кино, когда ей было 11 лет. Это был итальянский фильм, пишет BFM.

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Потом она снималась у знаменитых режиссеров, таких как: Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс, Бертран Тавернье. Ее партнером по съемкам такоже был легендарный актер Марчелло Мастроянни.

Она сыграла роли в фильмах "Колдунья", "Принцесса Клевская", "Веские доказательства", "Полуночные колокола". В целом за карьеру она сіграла в около 100 фильмах.

В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме режиссера Марко Феррери "Пчелиная матка".

В 1970 году она вышла замуж за советского актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Он стал третьим мужем Влади. Она была супругой Высоцкого до его смерти в 1980 году.

До Высоцкого Влади была замужем за режиссером Робером Оссейном и за путешественником Жаном-Клодом Бруйе. От первого брака она родила двух сыновей, от второго – еще одного. С Высоцким у нее не было детей.

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Умер звезда фильмов "Парк Юрского периода", который сыграл палеонтолога Алана Гранта. Актер Сэм Нил, широко известный зрителям по ролям в блокбастерах "Парк Юрского периода" и "Мир Юрского периода". Нилу было 78 лет.

Также был назван лучший фильм за всю историю кино. Особый статус получил культовый триллер Стивена Спилберга.

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