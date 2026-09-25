Флеш объяснил, останутся ли украинцы без интернета после российских атак

Возможны локальные перебои.

Россия атакует информационную сетевую инфраструктуру Украины, однако эти атаки не смогут оставить украинцев полностью без интернета. Об этом заявил технологический советник президента Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Не стоит поддаваться информационным атакам врага и паниковать. Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – подчеркивает он.

Флеш пояснил, что Украина – страна с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому не будет такого, чтобы вся страна осталась без интернета.

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Возможны локальные перебои, однако Бескрестнов считает, что провайдеры смогут быстро их устранить.

В то же время стоимость предоставления интернет-услуг действительно может вырасти, чтобы компенсировать расходы на ремонт поврежденной инфраструктуры, прогнозирует он.

Россияне хотят оставить украинцев без интернета

23 сентября РФ атаковала и повредила дата-центры столичных интернет-провайдеров. Об атаках на свои сервисы тогда сообщали интернет-оператор UTELS и сеть "Паутина". В пресс-службе Минцифры тогда отмечали, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдались проблемы с интернетом примерно в 100 тысячах домохозяйств.

Также основатель MiroHost Александр Ольшанский сообщил, что дата-центр, где размещались мощности MiroHost, уничтожен. При этом сроки восстановления пока не известны.

Представители интернет-провайдеров заявляют, что в Украине могут существенно вырасти тарифы на интернет, поскольку провайдерам, которые вкладываются в резервное питание и дублирование каналов связи, становится все сложнее удерживать тарифы.

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