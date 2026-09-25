Археологи наткнулись в горе на туннели протяженностью 300 метров, скрывавшие древнюю тайну (фото)

Эта находка дополняет сведения об одном из старейших и важнейших промышленных объектов Европы.

Археологи обнаружили в горах над австрийским городом Гальштат систему туннелей и камер железного века общей протяженностью почти 300 метров. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Она свидетельствует о горнодобывающей деятельности, история которой насчитывает невероятные 7300 лет. Нанесенная на карту сеть представляет собой не просто одну пещеру, а целый лабиринт параллельных ходов. Некоторые из них расположены ярусами - прямо друг над другом, - поскольку древние горняки, добывая соль, продвигались все глубже в толщу горы.

Отмечается, что эта находка дополняет сведения об одном из старейших и важнейших промышленных объектов Европы. В древности соль была ценным товаром, необходимым для сохранения продуктов и ведения торговли: гальштатские рудники давно известны как место, где стремление добыть этот ресурс определило уклад жизни целых сообществ. Теперь исследователи восстанавливают полную картину того, как давно началась эта деятельность и насколько совершенными со временем стали методы добычи.

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Значимость открытия заключается не только в том, что оно расширяет хронологические рамки существования этого объекта. Оно также дает редкую возможность получить вещественные свидетельства повседневной жизни под землей.

Масштабы туннелей, объемы добычи в периоды наибольшей активности и оставленные самими горняками предметы быта позволяют историкам составить более полное представление о том, как это альпийское сообщество жило, работало и адаптировалось к условиям на протяжении тысячелетий.

Сеть туннелей, создававшаяся тысячелетиями

По данным Венского музея естественной истории, возглавляющего текущие исследования, поселенцы эпохи неолита появились в районе над Гальштатом примерно 7300 лет назад и, судя по всему, практически сразу приступили к добыче соли. Объемы производства быстро росли - к 1200 году до н. э. (поздний бронзовый век) они достигали 1,5 тонны соли в сутки.

Интересно, что сами туннели оказались значительно больше, чем мог бы ожидать случайный посетитель. Согласно отчету Австрийского агентства печати, ширина некоторых камер достигает 24 метров, а высота - 20 метров: такие размеры обусловлены тем, что горняки прокладывали ходы вслед за соляными пластами, углубляясь в скальную породу.

В ходе геологического бурения были обнаружены дополнительные туннели, остававшиеся до сих пор совершенно незамеченными - это позволяет предположить, что истинные масштабы комплекса все еще не до конца известны.

Оползни не смогли остановить добычу

Добыча соли в Гальштате не была процессом гладким и непрерывным. На протяжении веков месторождение неоднократно страдало от мощных оползней, которые нарушали ход работ - порой весьма серьезно. И все же добыча продолжалась. Даниэль Бранднер, руководитель отдела подземных раскопок при музее, рассказал:

"Но работы шли своим чередом. Это было невероятно стойкое сообщество: всего через несколько лет после схода оползней здесь снова начинали добывать соль".

Важно, что эта стойкость запечатлена в самих результатах раскопок: полы камер усеяны обломками и наслоениями, которые местами достигают почти 9 метров в толщину, - это своего рода летопись того, как месторождение использовали, перестраивали и возвращались к нему снова и снова.

История людей в предметах

Пожалуй, самое поразительное в этой находке - не сами туннели, а то, что осталось внутри них. Разбирая скопившиеся на полу отложения, археологи обнаружили сломанные инструменты с самыми разными способами крепления рукоятей.

Обычно горняцкие инструменты железного века были стандартизированными и узкоспециализированными. Такое же разнообразие находок указывает на то, что со временем шахтеры не просто следовали устоявшимся канонам, а экспериментировали с новыми методами работы.

В то же время о более раннем, неолитическом этапе освоения месторождения свидетельствуют другие находки - кирки из оленьего рога и камня, обнаруженные в иных частях горы.

Отмечается, что помимо инструментов, археологам оказала необычную услугу сама соль. Благодаря своим консервирующим свойствам она сохранила органические материалы в неизменном виде на протяжении тысячелетий.

Обугленные сосновые лучины, обрывки одежды, деревянные миски с остатками пищи и даже сохранившиеся экскременты - все это уцелело под землей, позволив заглянуть в повседневную жизнь людей, проводивших свои дни в поисках соли в темноте шахт.

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