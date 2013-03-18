Кипр спишет с депозитов граждан и компаний почти 6 миллиардов евро

Как пишет газета КоммерсантЪ-Украина, на сегодня запланировано заседание парламента страны, который рассмотрит вопрос о принудительном одномоментном списании части средств со всех банковских счетов. Это одно из условий выделения Кипру помощи Евросоюза и МВФ на сумму 10 млрд евро из общего объема программы в 17 млрд евро (сопоставимо с ВВП страны). Объявлено, что вкладчики, имеющие на банковских счетах до 100 тыс. евро, единоразово заплатят налог в размере 6,75% от суммы своих вкладов, свыше 100 тыс. евро — 9,9%.



Предложенные меры позволят получить 5,8 млрд евро и уберечь от проблем два крупнейших банка страны — Cyprus Popular Bank и Bank of Cyprus. Списанные средства будут конвертированы в акции греческих банков на аналогичную сумму и переданы их клиентам. Кипрский министр финансов Михалис Саррис уверен, что это станет стимулом для вкладчиков не выводить остальные 90% средств из банков. В противном случае кредитные учреждения обанкротятся, а вкладчики, вынужденно ставшие акционерами, не смогут вернуть 10% своих средств. Таких санкций избежала часть клиентов: в январе объем депозитов сократился на 1,7 млрд евро, что, как следует из данных центрального банка Кипра, является самым большим оттоком за последние шесть лет.

На 1 февраля 2013 года в банковской системе Кипра было размещено депозитов на 68,4 млрд евро. Из них 42,8 млрд евро принадлежали резидентам Кипра, 4,8 млрд евро — резидентам стран еврозоны, а 20,8 млрд евро — остальных стран. По оценке агентства Moody`s, на российские корпорации приходится 15 млрд евро, сумма вкладов российских физлиц неизвестна. Агентство не проводило аналогичную оценку по украинским компаниям. При этом никто из опрошенных "Ъ" банкиров не владеет точной информацией о размере средств, которые сейчас хранятся украинцами на Кипре. Двое из собеседников "Ъ" назвали цифру 20 млрд евро (сумма налога — до 2 млрд евро), но не смогли ее аргументировать.