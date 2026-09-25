Вышел трейлер экшн-триллера 'Вечный странник' с Джонни Деппом и Пенелопой Крус (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат весной 2027 года.

Вышел украинский трейлер экшн-триллера "Вечный странник" (Day Drinker), который в украинском прокате проходит под названием "Мистер Келли".

В центре сюжета фильма – загадочный посетитель бара мистер Келли, который завязывает разговор с барменшей Лорной, недавно потерявшей любимого человека. Оказывается, их обоих связывает знакомство с преступницей Карой Лазаро. И пока герой следует по пути мрачной мести, его жизнь и жизнь барменши переплетаются самым неожиданным образом.

Главные роли в фильме исполнили Джонни Депп ("Эдвард Руки-ножницы", "Что гложет Гилберта Грейпа", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", "Свиннни Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", франшиза "Пираты Карибского моря"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста", "Соседи сверху") и Мэдлин Клайн ("Достать ножи: Стеклянная луковица", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", сериал "Внешние отмели").

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Отметим, что для Деппа и Крус это уже не первая совместная работа – до этого они снялись вместе в криминальной драме "Кокаин" (2001), приключенческом блокбастере "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (2011) и детективе "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017).

Снял картину американский режиссер Марк Уэбб ("500 дней лета", "Новый Человек-паук", "Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение", "Одаренная", "Единственный живой парень в Нью-Йорке", "Белоснежка").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет весной 2027 года.

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