Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского из-за военнопленных из КНДР

Вопрос о северокорейских пленных является деликатным и оказывает влияние на ситуацию на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разглашении конфиденциальной информации о передаче двух пленных северокорейских военнослужащих Южной Корее.

"Я не знаю причин решения украинской стороны разгласить информацию в нарушение соглашения о неразглашении, но это вызывает глубокое сожаление", – подчеркнул Ли Чжэ Мён в сети X.

Это заявление президента Южной Кореи Ли прозвучало в ответ на критику со стороны оппозиционных сил этой страны, которые начали задавать вопросы, почему информация о передаче военнопленных из КНДР была обнародована не президентом Южной Кореи, а президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Вопрос репатриации военнопленных из Северной Кореи является очень деликатным пунктом повестки дня, он оказывает значительное влияние на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове", – отметил Ли Чжэ Мён.

По его словам, с учётом различных проблем, которые возникнут в связи с обнародованием этой информации, сохранение конфиденциальности было оправданным во всех отношениях.

Военные из КНДР в Украине

В августе стало известно, что Россия планирует разместить ракетное подразделение в составе около 90 северокорейских военных в Воронежской области на западе России в составе 112-й ракетной бригады. Эти северокорейские войска могут быть оснащены 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.

23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двое взятых в плен военнослужащих Северной Кореи, воевавших на стороне России против Украины, были отправлены в Южную Корею.

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