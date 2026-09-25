После атаки украинских дронов прекратил работу НПЗ в Ростовской области

Этот объект стал следующим после нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Ярославле.

Нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске был поражен украинскими дронами. Повреждения объекта вынудили временно приостановить его работу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, пишет Reuters.

По его словам, подразделения местной противовоздушной обороны сбили ночью около 50 дронов над территорией области.

Следует отметить, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод имеет годовую мощность 5 миллионов тонн нефти, или около 100 000 баррелей в сутки. Недавно Украина нанесла удар по двум крупным российским нефтеперерабатывающим заводам в Москве и Ярославле.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 сентября, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможности прекращения полномасштабной российской агрессии, которая продолжается уже четыре года. В частности, речь шла о двустороннем перемирии в отношении объектов энергетического сектора.

Зеленский также предупредил Москву в ООН, что Украина нанесет ответный удар и сделает предстоящую зиму чрезвычайно болезненной для России, если стороны не смогут договориться о перемирии в отношении энергетических объектов до наступления холодов.

Удары украинских дронов по НПЗ России – последние новости

Ранее Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. В результате пожара на объекте были повреждены обе установки первичной переработки – АВТ-6 и "Евро+".

В начале недели Россия запустила последнее гигантское нефтяное месторождение как можно дальше от линии фронта – в Енисейском заливе, на западе полуострова Таймыр в Красноярском крае. Кластер "Восток Ойл" объединяет более 13 месторождений с запасами около 51 миллиарда баррелей нефти.

Потенциал "Восток Ойл" оценивается в 2 млн баррелей в сутки, что составляет более 20% текущей добычи нефти в России. Запасы проекта составляют более пятой части всех разведанных месторождений топлива в стране. Арктический терминал "Бухта Север" обеспечивает кластеру прямой выход на азиатские рынки по Северному морскому пути.

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