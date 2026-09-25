Зеленский рассказал, планирует ли Британия снять санкции с Усманова и Фридмана

Кроме того, президент рассказал, планируется ли введение новых санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами рассказал о результатах встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

"Мы говорили о многом, в первую очередь о санкциях. Я поднял вопрос о санкциях и о том, чтобы исключить возможность их отмены в отношении Усманова и Фридмана. Премьер заверил меня, что не собирается этого делать, я ему очень благодарен", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что не поддерживает компромисс ЕС по снятию санкций с Усманова и Фридмана. В то же время он подчеркнул, что Запад планирует и в дальнейшем вводить новые пакеты санкций против России.

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"Они заверили, что санкции не будут сняты с следующих трех тысяч российских фамилий. А также заверили, что это на три года. И что они будут голосовать за следующие пакеты санкций. Спасибо, мы поддерживаем, но тем не менее считаю, что этот компромисс был излишним", – подчеркнул Зеленский.

Снятие санкций с российских олигархов: что известно

Напомним, ранее стало известно, что ЕС договорился о продлении санкций в отношении 3000 физических и юридических лиц РФ сроком на три года. В то же время из этого списка исключили двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия до последнего выступала против такого решения. В Украине назвали это решение "позорным и необоснованным".

Издание EuroNews отмечало, что на фоне исключения из санкционного списка сразу двух россиян европейские чиновники опасаются создания опасного прецедента. Отмечается, что одним из инициаторов такого решения была Франция, которая пыталась добиться освобождения двух своих граждан, удерживаемых в Азербайджане. Европейские дипломаты считают, что подобный прецедент может способствовать будущим санкционным решениям в рамках других дипломатических соглашений.

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