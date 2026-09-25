Британия резко сократит помощь для украинских беженцев: они могут остаться без жилья

Правительство сократило на 70% финансирование программы Homes for Ukraine с с 1 января 2027 года.

Великобритания приняла решение резко сократить финансовую поддержку граждан страны, которые разместили у себя переселенцев из Украины. Теперь украинские беженцы опасаются, что могут остаться без крыши над головой со следующего года, пишет The Guardian.

По данным издания, правительство сократило на 70% финансирование программы Homes for Ukraine ("Жилье для Украины"). Эта программа была запущена после вторжения России в Украину в феврале 2022 года и обеспечила поддержку 181 000 из 234 000 украинцев, нашедших с тех пор убежище в Великобритании.

Теперь ежемесячные выплаты принимающим сторонам будут уменьшены с 350 до 100 фунтов стерлингов. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

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Вместо этого правительство Британии предлагает принимающим сторонам сменить статус на арендодателей и взимать с беженцев плату за проживание.

В правительстве заявляют, что на сегодняшний день на реализацию этой программы было выделено более 1,81 млрд фунтов стерлингов. Там отмечают, что приверженность Великобритании поддержке украинцев остается непоколебимой, и программа "Жилье для Украины" (Homes for Ukraine) продолжает действовать. При этом, "поскольку программа трансформировалась из первоначальной меры экстренного реагирования в более устоявшуюся систему, эти изменения призваны обеспечить ее долгосрочное будущее при сохранении поддержки спонсоров, гостей и местных органов власти".

Изменения для украинских беженцев в Европе

Ранее стало известно, что польское правительство до 2028 года не будет увеличивать размер социальной помощи на детей по программе "800+", которую получают и беженцы из Украины.

Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, однако ввел новые правила проверки военного статуса для вновь прибывших лиц. Обновленный механизм предусматривает проверку документов на соответствие требованиям ТЗК в компетентных органах стран ЕС, что также касается военнообязанных женщин.

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