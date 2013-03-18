ЦИК зарегистрировала нового нардепа от ПР вместо Веревского

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от Партии регионов Александра Козуба вместо Андрея Веревского, которого Высший административный суд Украины досрочно лишил полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла комиссия на своем сегодняшнем заседании.

А.Козуб является членом Партии регионов, проживает в городе Запорожье, включен в избирательный список Партии регионов под № 80.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2013 года Высший административный суд досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов А.Веревского.

Председатель ВР Владимир Рыбак обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.