В Европе создали электрический дрон с 8 часами полета

Как правило, дроны такого типа оснащены двигателем внутреннего сгорания.

Новый электрический беспилотник Evo-LE от нидерландской компании DeltaQuad может находиться в воздухе до восьми часов и преодолевать до 480 км за один полет. О новой разработке, предназначенной в первую очередь для разведывательных и наблюдательных задач, пишет Interesting Engineering.

Компания представила Evo-LE как электрический беспилотник с фиксированным крылом и вертикальным взлётом и посадкой (VTOL). Его планируют использовать для разведки, наблюдения, определения целей, охраны границ, а также в качестве ретранслятора связи. По данным издания, максимальная дальность полета заявлена на уровне 298 миль, или около 480 км. При этом фактическая продолжительность полета и дальность зависят от массы полезной нагрузки и условий эксплуатации.

Автор материала отмечает, что главной особенностью Evo-LE стала увеличенная продолжительность пребывания над районом наблюдения. Разработчики говорят, что создавали аппарат с учётом отзывов операторов, работающих непосредственно в полевых условиях, а также опыта, полученного в ходе тысяч часов эксплуатации.

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"Продолжительность полёта определяет, что можно выполнить в ходе миссии", – заявил коммерческий директор DeltaQuad Росс Джексон. По его словам, более длительное пребывание над нужным участком позволяет получать информацию без перерывов и реже менять беспилотники во время операции.

Именно непрерывность наблюдения может иметь значение при контроле границ или других обширных территорий, где замена одного аппарата другим потенциально прерывает поток данных. В то же время DeltaQuad пока не уточняет, сколько именно Evo-LE может находиться в воздухе с каждой конкретной полезной нагрузкой.

Конструкция VTOL позволяет запускать и сажать дрон вертикально, после чего он переходит к полёту на крыльях. Это даёт возможность использовать его там, где нет взлётно-посадочной полосы или достаточно места для традиционного запуска. Evo-LE имеет максимальную взлетную массу 13 кг, может нести до 1,5 кг полезной нагрузки, а заявленная дальность радиосвязи составляет до 120 км.

Для более сложных условий эксплуатации беспилотник может комплектоваться средствами защиты от помех, защищенной связью и автономной навигацией. Эти системы доступны в качестве конфигураций, но компания не утверждает, что они будут устанавливаться на каждый аппарат.

Увеличение продолжительности полёта, как объясняет эксперт DeltaQuad Марк ван Схи, требовало не просто установки более ёмкой батареи. "Достижение такого уровня продолжительности полёта требовало изменений во всей платформе", – сказал он.

Для этого инженеры объединили аккумуляторы с более высокой плотностью энергии в двухбатарейную схему, переработали электрическую архитектуру и модернизировали силовую установку вертикального взлета. Кроме того, конструкцию из композитных материалов сделали более прочной, а защиту от проникновения воды усовершенствовали для работы во время дождя.

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