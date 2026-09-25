В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро 25 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 25 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 20 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,12 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 9 копеек и составляет 45,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,71 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,92 гривни за евро.

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