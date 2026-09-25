В Epic Games Store бесплатно раздают две качественные игры на 100+ часов

Карточная roguelike-игра с необычной механикой и зрелищный автобатлер про сражения роботов.

В магазине Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр для ПК. С 24 сентября пользователи могут добавить в свою библиотеку Astrea: Six-Sided Oracles и Mechabellum. Акция продлится всего неделю – до 1 октября 18:00 по Киеву.

Astrea: Six-Sided Oracles – карточная roguelike-игра с необычной механикой: вместо традиционных карт здесь используются кости, которые определяют действия пользователя. Один забег занимает в среднем 30-45 минут, а на получение 100% достижений уйдет около 100 часов.

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Вторая бесплатная игра – Mechabellum, зрелищный автобатлер про сражения роботов. Игроки сражаются друг с другом или с ИИ в разных режимах, и каждый раунд нужно не просто призывать на свою сторону самых дорогих юнитов и покупать самые мощные апгрейды, а делать это с умом.

Чтобы получить игры, достаточно зайти на сайт Epic Games Store, открыть страницу каждой раздачи и добавить их в библиотеку. После получения игры она останется у пользователя навсегда, даже когда бесплатная акция закончится.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить визуальную новеллу Buried Stars и ремастер System Shock 2.

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