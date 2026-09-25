Европа не успевает подготовиться к атаке России до 2030 года, - отчет

Европа перевооружается "беспрецедентно" бістро но недостаточно.

Европейский Союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы к 2030 году быть готовым к обороне от России. Об этом говорится в первом ежегодном докладе о готовности в сфере обороны ЕС, пишет Reuters.

Так, Европейское оборонное агентство заявило, что текущие планы стран-членов ЕС "не соответствуют" задаче по устранению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты.

"Для достижения готовности к обороне к 2030 году в условиях сложной и ухудшающейся ситуации в сфере безопасности, а также угрозы, исходящей от российской агрессии, необходимо действовать более решительно и значительно быстрее, чем сейчас", – отмечается в документе.

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Ожидается, что в понедельник в Брюсселе министры обороны стран ЕС обсудят доклад оборонного ведомства, после чего документ будет представлен лидерам стран блока.

В докладе отмечается прогресс в расходах, наращивании потенциала и промышленной готовности, "которому способствовало углубление партнерских связей, в частности, с Украиной".

"Однако текущая динамика и рост инвестиций пока не трансформируются в силы, обладающие достаточной мобильностью, устойчивостью и оперативной совместимостью; при этом сохраняются критические пробелы в оборонном потенциале. Достигнутые на данный момент результаты, пусть и беспрецедентные, пока недостаточны", - подчеркивают в ЕС.

В Европе готовятся к атакам РФ

Ранее датская разведка предупредила, что Россия может усилить атаки против Запада и НАТО, включая гибридные действия и ограниченные военные удары.

Кроме того, разведка США передала европейским правительствам информацию о возможной новой российской операции с применением беспилотников. В качестве потенциальных целей называют Испанию, Францию и Италию, а запуск дронов, по данным источников, может осуществляться с торговых судов в Средиземном море.

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