Кремль врет об окружении Доброполья, чтобы отвлечь внимание от важного успеха ВСУ, - ISW

По данным ISW, ближайшая территория, контролируемая российскими войсками, находится в 10,2 км от юго-восточной окраины Доброполья.

Министерство обороны России продолжает безосновательно заявлять об окружении Доброполья в Донецкой области российскими войсками, чтобы создать впечатление о крахе украинской обороны. Однако эти заявления не соответствуют действительности, а являются частью российской пропаганды и призваны отвлечь внимание от успехов украинских Сил обороны на Добропольском направлении. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Так, 24 сентября МО РФ опубликовало карту, якобы демонстрирующую окружение украинских сил в Доброполье российской группировкой войск "Центр". В ведомстве утверждали, что полный захват Доброполья создаст угрозу для ключевых украинских линий снабжения, идущих из Днепропетровской области в направлении "пояса крепостей".

При этом в ISW подчеркивают, что на карте показано значительное продвижение российских войск, которое не соответствует фактическому присутствию российских сил в этом районе, особенно к северу от Доброполья.

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Как отмечают аналитики, в последние недели не поступало никаких свидетельств с поля боя, указывающих на значительное продвижение российских войск в сторону Доброполья или в его окрестностях. ISW не обнаружил никаких доказательств, подтверждающих этот факт, недавние сообщения украинской стороны также опровергают заявления РФ.

"Напротив, имеющиеся у ISW сведения позволяют сделать вывод, что ближайшая территория, контролируемая российскими войсками, находится в 10,2 км от юго-восточной окраины Доброполья. 19 и 20 сентября ISW фиксировал активность российских диверсионно-разведывательных групп к востоку и северо-востоку от Доброполья, однако, по оценкам аналитиков, закрепиться на этих позициях им не удалось", - говорится в отчете.

При этом аналитики утверждают, что неоднократные заявления России об окружении Доброполья призваны отвлечь внимание от того факта, что за последние месяцы Украина ликвидировала российский выступ к северу от Лимана.

"Это, вероятно, вынудило российское командование пересмотреть более масштабные планы, предусматривавшие использование наступательных действий на Лиманском и Добропольском направлениях для осуществления широкого охвата "пояса крепостей" и всей Донецкой области", - подытоживают аналитики.

Ситуация в раоне Доброполья

В 1-м корпусе Национальной гвардии "Азов" рассказали, что ВСУ сорвали планы России по окружению Доброполья и Дружковки. По словам военных, оккупанты пытались провести сразу две наступательные операции с целью окружения Сил обороны в районах этих населенных пунктов. Однако украинские защитники контратаковали, и россияне не реализовали свой замысел.

СМИ писали, что россияне проникают в Доброполье, и если эта тенденция с инфильтрацией будет усиливаться, то проблема может стать критической.

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