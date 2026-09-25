В Польше число нападений на украинцев выросло на 30%: есть ли причины для выезда, – посол

Боднар подчеркнул, что для Польши Россия остается "врагом № 1".

В Польше растет количество нападений на украинцев на улицах, но это не массовое явление, и поэтому сейчас нет оснований призывать людей уезжать из этой страны. Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он считает, что в 2026 году произошел один из самых серьезных кризисов в двусторонних отношениях. При этом он отметил, что в Польше находится около двух миллионов граждан Украины. "За годы войны это создало значительную социальную напряженность в польском обществе. Ко всему этому добавляется подготовка к избирательной кампании в Польше в 2027 году, которая фактически началась уже сейчас", – отметил Боднар.

Посол отметил, что, по данным польской полиции, в 2024 году имели место 267 случаев нападений на украинцев или актов агрессии, в 2025 году их было 275, а за первое полугодие 2026 года – уже 180, то есть количество выросло примерно на 30 процентов. В то же время он пояснил, что нужно учитывать: ранее такие случаи квалифицировались как хулиганство, а теперь это статистика преступлений или правонарушений, совершенных на национальной почве.

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Боднар рассказал, что статистика свидетельствует об изменении количества людей, пользующихся временной защитой в Польше. "За последние полгода количество тех, кто находится под временной защитой, уменьшилось примерно на 40 тысяч. Некоторые трактуют это как признак выезда украинцев из Польши", – отметил он. Посол не исключает, что в общей неблагоприятной обстановке часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши. В то же время уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу.

Нет оснований призывать украинцев покидать Польшу

Посол говорит, что на сегодняшний день нет оснований призывать украинцев покидать Польшу. "Большинство граждан Украины, с которыми мне приходится лично общаться, напрямую с проявлениями физической агрессии не сталкивались. То есть речь идет преимущественно о тревоге, вызванной сообщениями в СМИ, психологическом давлении, которое также у отдельных граждан вызывает опасения говорить на украинском языке в общественных местах", – добавил он.

По его словам, также не имеют под собой оснований утверждения, что такое отношение к украинцам обусловлено их поведением. Он отметил, что за первое полугодие 2026 года было зафиксировано 10 800 правонарушений, связанных с гражданами Украины. "Если сопоставить это число с примерно двумя миллионами украинцев, находящихся на территории Польши, получится 0,54%, или около пяти случаев на тысячу человек. Это показатель на уровне статистической погрешности", – сказал посол.

Отношение поляков к УПА, Бандере и Шухевичу крайне негативно

Посол отметил, чток этой теме не стоит относиться легкомысленно. "На самом деле мы сталкиваемся с консолидированным общественным мнением в Польше относительно трагических событий Второй мировой войны, которое разделяют представители различных политических сил, общественных движений, организаций и подавляющая часть общества. То есть в Польше преобладает свой взгляд на эти события, и однозначно УПА, Бандера и Шухевич воспринимаются крайне негативно", – отметил он.

При этом посол Украины подчеркнул, что в Польше нет другого врага, кроме России. "Польша при этом остается одним из самых активных голосов, предупреждающих Запад об угрозе со стороны России", – отметил он.

Украинцы в Польше

Как сообщал УНИАН, социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отмечал, что ухудшение отношения поляков к украинским беженцам может быть связано с риторикой местных политиков.

Он напомнил, что последние социологические опросы среди поляков показали, что большинство из них выступают против приема Варшавой новых беженцев из Украины. Антипович подчеркнул, что Россия умело использует любые поводы, а многие из них создает сама. Москва привлекает целые политические силы или отдельных политиков, чтобы формировать определенные информационные потоки.

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