Украинцы продолжают вымирать - осталось 45 с половиной миллионов
14:05, 18 марта 2013Политика
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Численность населения Украины с начала года сократилась на 19,4 тыс человек и на 1 февраля 2013 года составила 45 млн 539 тыс. 121 человек
Украинцев становится все меньше
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
При этом количество городских жителей составило 31 млн 373 тыс 427 человек, а сельских – 14 млн 165 тыс 694 человек.
Коэффициент рождаемости составил 11,2 человек на тысячу граждан, а коэффициент смертности - 16,2 человек на тысячу граждан, таким образом, общий коэффициент естественного прироста населения составил -5 человек на тысячу граждан.
В Госстате также отметили, что с начала года в страну вернулись 5523 мигрантов.
Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 февраля 2012 года составляла 45 млн 617 тыс 542 человека.
Таким образом, естественная убыль населения за год составила 78,4 тысяч человек.
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