Украинцы продолжают вымирать - осталось 45 с половиной миллионов

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом количество городских жителей составило 31 млн 373 тыс 427 человек, а сельских – 14 млн 165 тыс 694 человек.

Коэффициент рождаемости составил 11,2 человек на тысячу граждан, а коэффициент смертности - 16,2 человек на тысячу граждан, таким образом, общий коэффициент естественного прироста населения составил -5 человек на тысячу граждан.

В Госстате также отметили, что с начала года в страну вернулись 5523 мигрантов.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 февраля 2012 года составляла 45 млн 617 тыс 542 человека.

Таким образом, естественная убыль населения за год составила 78,4 тысяч человек.