Россию массово атаковали дроны: поражен один из крупнейших НПЗ и военный завод (фото)

В Перми и Ульяновске пожары.

Ночью дроны атаковали несколько регионов России, есть попадания и пожары на нескольких промышленных объектах. Среди пораженных целей – НПЗ, военный завод и крупное предприятие. Местные власти уже подтвердили атаку.

Так, по данным Exilenova+, в Ульяновске ночью было атаковано научно-производственное предприятие "Завод Искра" (НПП "Завод Искра").

Предприятие входит в состав концерна "Алмаз–Антей" и специализируется на производстве компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения. В частности, завод производит комплектующие для производства управляемых ракет Х-59М2/М2А.

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Кроме того, под атакой была Пермь, вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". По данным OSINT-аналитиков, зафиксирован пожар на одной из установок АВТ-5, а также другие очаги возгорания – предположительно, на трубопроводах предприятия.

Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год и выпускает широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из самых технологически оснащенных в стране, обеспечивая поставки топлива как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Завод неоднократно становился целью украинских дронов. В частности, после атаки 21 августа он приостанавливал работу.

Также взрывы звучали и в Воронеже, предварительно, под атакой оказалось предприятие "Воронежсинтезкаучук".

Это один из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России.

Удары по России

Ранее УНИАН сообщал Московский НПЗ приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. Отмечается, что в результате пожара были повреждены обе установки первичной переработки – АВТ-6 и "Евро+". По состоянию на 21 сентября 2026 года, после поражения Московского НПЗ, выведено из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.

По данным СМИ, удары украинских беспилотников вывели Московский НПЗ из строя как минимум на шесть месяцев.

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