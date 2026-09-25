Президент Чехии призвал союзников по НАТО сбивать российские самолеты

По его словам, страны альянса, что вполне понятно, стремятся избежать эскалации, однако рискуют подать неверный сигнал.

Президент Чехии Петр Павел настаивает на том, что НАТО должно открыто продемонстрировать готовность реагировать на российскую агрессию, иначе Москва продолжит испытывать альянс и проверять на прочность его границы в Европе. Об этом пишет Fox News.

"Может наступить момент, когда нам придется сбить некоторые из этих самолетов или беспилотников, проверяющих нашу готовность", - заявил Павел, генерал в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО.

По его словам, страны альянса, что вполне понятно, стремятся избежать эскалации, однако рискуют подать неверный сигнал: он предупредил, что Москва воспринимает сдержанность как слабость и своей продолжающейся агрессией испытывает оборону союзников.

Видео дня

"Я опасаюсь, что они увидят отсутствие у нас воли к решительным действиям. В российском восприятии это означает слабость. А они уважают силу", - сказал он.

Военная разведка Дании также предупредила, что Россия, вероятно, усилит гибридные атаки против НАТО в ближайшие месяцы, и оценила риск ограниченного военного нападения России на одну или несколько стран НАТО, граничащих с РФ, как "низкий, но растущий".

Павел заявил, что агрессивная позиция России представляет собой прямую угрозу европейской безопасности, и предупредил, что этот риск возрастает.

Он отметил, что подобная схема эскалации знакома ему по опыту работы в НАТО: он вспомнил, как российские самолеты испытывали американских пилотов в небе над Сирией и неоднократно нарушали воздушное пространство Турции, прежде чем та сбила российский военный самолет в 2015 году.

"С одной стороны, они провоцируют. С другой - проверяют, какой будет наша реакция", - пояснил политик.

По словам Павела, у НАТО уже существуют процедуры реагирования на случай непреднамеренного нарушения воздушного пространства, включая предупреждение экипажей и попытки установить связь.

Однако он провел различие между ошибками и действиями самолетов, которые намеренно вторгаются в воздушное пространство союзников и отказываются выходить на связь. Президент Чехии добавил:

"Если это делается намеренно и нарушитель не реагирует на наши меры, нам придется действовать, поскольку в противном случае Россия просто пойдет дальше".

Переговоры по Украине

Павел также выразил скептицизм по поводу того, что президент Владимир Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении войны в Украине, отметив, что не видит со стороны России никаких значимых усилий в этом направлении. Он подчеркнул: хотя Москва публично заявляет о готовности к переговорам, выдвигаемые ею условия фактически лишили бы Украину суверенитета.

По его словам, для начала реального переговорного процесса Россия должна сначала согласиться на прекращение огня, а затем вступить в переговоры без предварительных условий.

Президент Чехии также предупредил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке обнажили еще одну уязвимость НАТО: истощение запасов вооружений и неспособность оборонной промышленности удовлетворять растущий спрос. Павел сказал:

"Учитывая объемы боеприпасов - особенно высокоточных, - расходуемых за короткий промежуток времени, мы по обе стороны Атлантики прекрасно понимаем, насколько нам не хватает запасов такого вооружения".

Он отметил, что и Европе, и США необходимо извлечь урок: нужно наращивать производство оружия и реформировать системы закупок, которые он охарактеризовал как "чрезвычайно длительные и неповоротливые".

Нарушение воздушного пространства НАТО

В среду российский военный вертолет Ми-8 пересек границу со стороны Калининграда и вошел в воздушное пространство Польши, из-за чего там пришлось поднимать в воздух истребители. В четверг Румыния подняла по тревоге самолеты F-16 после того, как неопознанный воздушный объект пересек ее границу со стороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: