В ЕС заявили, что Украина выполнила две меры для сохранения финансирования, - СМИ

Важно, что таким образом Украина избежала риска потери как минимум 380 миллионов евро.

Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила две меры, необходимые для продолжения финансирования в рамках программы Ukraine Facility: крайний срок истекал в сентябре. Об этом сообщил "Суспильному" пресс-секретарь Европейской комиссии.

По его словам, Украина представила отчет о выполнении двух мер в рамках "Плана для Украины", в отношении которых существовал риск потери соответствующего финансирования. Европейская комиссия оценит выполнение этих мер в рамках следующих траншей.

Важно, что таким образом Украина избежала риска потери как минимум 380 миллионов евро.

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По информации источников издания, одна из мер касается закона о декларациях о добропорядочности судей, который уже получил положительную оценку в рамках 8-го запроса на выплату.

Вторая мера касается увеличения численности судей и персонала Высшего антикоррупционного суда. Её выполнение будет оценено при рассмотрении следующего, 9-го, запроса на выплату.

Дефицит бюджета Украины

Ранее председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, что Министерство финансов перенесло на декабрь финансирование подготовки энергетической системы к зимнему периоду.

Из-за бюджетных ограничений правительство было вынуждено перенести на конец года финансирование капитальных расходов на сумму 39 млрд грн, запланированных к освоению в сентябре.

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