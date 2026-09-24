Хорватский суд разрешил экстрадицию подозреваемого в взрывах на 'Северных потоках'

Немецкие суды сочли это дело подсудным Германии, поскольку поврежденные газопроводы выходят на берег в немецкой федеральной земле Мекленбург.

Хорватский суд постановил, что гражданин Украины, подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, может быть экстрадирован в Германию. Об этом пишет Reuters.

Немецкая прокуратура заявила, что этот мужчина - идентифицированный как Владимир З. - был водолазом и входил в группу, устроившую взрывы, которые произошли после начала полномасштабного вторжения России в Украину в том же году.

Отмечается, что взрывы, которые Россия и страны Запада назвали диверсией, повредили газопровод "Северный поток-1" (важный маршрут поставок российского газа в Европу), а также нитку "Северного потока-2", которая еще не была введена в эксплуатацию.

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Адвокат Владимира З., Николай Катеринчук, назвал решение суда, вынесенное в прошлую пятницу, предвзятым и политически мотивированным и заявил о намерении подать апелляцию.

Немецкие суды сочли это дело подсудным Германии, поскольку поврежденные газопроводы выходят на берег в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, а их разрушение затронуло энергетическую и внутреннюю безопасность страны.

Владимир З. был арестован в августе в отеле в хорватском прибрежном городе Пула на основании европейского ордера на арест. По словам его адвокатов, он отрицает свою причастность к произошедшему.

Окружной суд Пулы подтвердил факт вынесения решения, однако заявил, что не может раскрывать подробности до тех пор, пока стороны не решат, будут ли они подавать апелляцию.

Взрывы на "Северных потоках"

Другому подозреваемому по этому делу, бывшему офицеру украинской армии Сергею К., прокуратура в июле предъявила обвинения в организации взрывов по поручению государственных структур Украины.

Этот человек - арестованный в Италии в августе 2025 года и переданный Германии в ноябре - также отрицает причастность к взрывам, произошедшим недалеко от датского острова Борнхольм.

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