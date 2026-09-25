Зеленский раскрыл, планирует ли Украина отправлять свои войска в НАТО в случае нападения РФ

Украина предлагает партнерам программу Drone Deal, в которой, в частности, речь идет об обмене опытом.

Россия будет продолжать гибридные атаки против различных стран, в том числе и членов НАТО. Однако она не будет ограничиваться только альянсом. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, изменилась ли его позиция относительно отправки украинских войск в НАТО в случае нападения РФ.

"Мы видим, что происходят гибридные атаки, атаки с использованием дронов против Молдовы, которая не является членом НАТО, против Германии, против Румынии. Мы предложили различным странам нашу помощь. Безусловно, в первую очередь тем странам, которые помогают нам во время войны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова делиться своим опытом противостояния российской угрозе с теми странами, с которыми было подписано соглашение Drone Deal.

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"Drone Deal – когда мы говорим об этом двустороннем документе, он не зависит от того, является ли страна членом НАТО или нет. Главное, что это наш партнер. Так вот, Drone Deal, когда мы его подписываем, касается не только продажи дронов или ракет. Да, это важно, но также это обмен опытом: как мы отправляли своих специалистов на Ближний Восток, как мы помогали защищать критически важные объекты", – добавил Зеленский.

Нападение РФ на НАТО: что известно

Напомним, ранее европейская разведка сообщила о том, что РФ готовится напасть на НАТО уже через несколько месяцев. Среди вероятных сценариев называют ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом или масштабную кампанию с целью оказания влияния.

В то же время Reuters ранее сообщало, что ЕС недостаточно быстро и эффективно перевооружается для того, чтобы к 2030 году быть готовым к обороне от России. Отмечается, что для этого ЕС необходимо устранить ряд проблем, в частности в сфере ПВО и ПРО, а также в наземных боевых действиях, ВМС, запасах боеприпасов и БПЛА.

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