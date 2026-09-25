На истребитель Gripen 'прицепили' ракеты Taurus: аналитики объяснили, почему это важно для нас

Работы были выполнены в довольно рекордные сроки с заметным опережением графика.

Крылатая ракета Taurus, которую все не хотят передавать Украине, обрела новые возможности - ее полностью интегрировали на шведские истребители Gripen.

Работы были выполнены в рекордно короткие сроки с заметным опережением графика. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб MBDA Deutchland и совместной компании TAURUS Systems GmbH.

Таким образом, больше европейских платформ смогут применять это средство дальнего поражения.

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Аналитики Defense Express отметили, что, согласно первоначальным планам, интеграция на JAS 39C/D, о которой сообщили в 2025 году, должна была завершиться не раньше 2028 года. То есть работы завершились более чем на год раньше ожидаемого срока.

"В то же время, справедливости ради, стоит признать, что об ускорении интеграции говорил еще командующий ВВС Швеции в декабре 2025 года. Тогда как во второй половине августа 2026 года шведские военные сообщили, что их Gripen осуществил первый запуск Taurus", - пишут они.

Важно, что подобное развитие событий очень благоприятно для Украины, которая должна получить бывшие в употреблении шведские Gripen уже в 2027 году. Таким образом, Воздушные силы ВСУ получат платформу, с которой возможно использование "Taurus", то есть не потребуется проводить дополнительные работы, как, например, со "Storm Shadow"/"SCALP" на Су-24М/МР.

По их мнению, стоит помнить, что, несмотря на такое упрощение, решение о передаче крылатых ракет лежит прежде всего в политической плоскости и зависит от желания Германии. Поэтому никаких гарантий поставок это не дает.

Gripen для Украины

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что первые шведские многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen могут прибыть в Украину уже к 2027 году.

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