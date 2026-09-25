Венгрия заявила об урегулировании скандала с 'Карпатской восьмеркой': что будет с нефтехранилищем

Киев и Будапешт провели ряд закрытых переговоров на фоне этого скандала.

Украина урегулировала конфликт с Венгрией по поводу "Карпатской восьмерки" (C8). Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в интервью Telex.

Она отметила, что в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД Украины и Венгрии провели ряд встреч и им удалось урегулировать все разногласия по поводу C8. По ее словам, несколько обсуждений прошло за кулисами.

В то же время она подчеркнула, что вопрос строительства стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины в Венгрии остается актуальным. То есть Будапешт отказывается от реализации этого проекта на своей территории, несмотря на подписание меморандума между украинским "Нафтогазом" и венгерской компанией MOL.

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Также чиновница в этом интервью прокомментировала вопрос о правах венгерского меньшинства в Украине. Она отметила, что каждый день ведет переговоры с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволодом Ченцовым, который занимается этим вопросом. Орбан подчеркнула, что изменения в этом вопросе могут произойти не позднее октября, когда этот законопроект будет внесен в украинский парламент.

Также она отметила, что Венгрия может стать членом "Карпатской восьмерки" в будущем. Однако, по её словам, для этого вступления необходимы предварительный диалог и соответствующая подготовка.

Что этому предшествовало

Напомним, о создании "Карпатской восьмерки" президент Владимир Зеленский сообщил 18 сентября. По его словам, кроме Украины, в этих встречах будут участвовать Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия.

Венгрия отказалась участвовать в этой встрече. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил это решение тем, что Будапешт получил соответствующее приглашение, однако не согласился на него по "уважительным причинам". Он также заявил, что пока у власти находится его правительство, в Венгрии не будет нефтехранилищ для Украины.

Позже он объяснил свое решение не участвовать в C8 тем, что, по его словам, Венгрию привлекли к этой организации "без предварительных консультаций с ней и без её согласия".

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