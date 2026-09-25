Австралия случайно отправила в Китай запчасти для F-35: часть деталей пропала

Партия неисправных компонентов должна была быть отправлена в США, но после остановки в Южной Корее оказалась в Гонконге, где часть деталей осталась.

Австралия случайно отправила в Китай партию неисправных запчастей и элементов американских истребителей F-35, которые должны были попасть в США для ремонта или утилизации. Часть деталей после этого осталась в Гонконге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Партию неисправных компонентов планировали доставить из Австралии в США самолетом почтовой службы UPS. Однако после приземления самолета в Южной Корее, откуда он должен был отправиться в США, борт вместо этого полетел в Гонконг.

Точный перечень отправленных деталей пока не разглашается. Известно лишь, что среди них были фонари кабины и дверцы внутренних отсеков вооружения F-35.

Видео дня

По данным источников Bloomberg, часть партии не осталась транзитным грузом, а фактически оказалась в Гонконге. В частности, речь идет о фарах кабины и дверцах внутренних отсеков вооружения.

Это вызывает беспокойство из-за возможности детального изучения компонентов истребителя. Особый интерес могут представлять радиопоглощающие материалы, которыми покрыты отдельные элементы F-35.

Состав, конструкция и технология производства таких материалов являются конфиденциальными технологиями. Попадание физических образцов в руки китайских специалистов потенциально может позволить провести их технический анализ и изучить особенности стелс-технологий F-35.

Кроме того, детальное изучение компонентов может дать возможность получить информацию, которую можно использовать при разработке собственных самолетов со стелс-характеристиками.

США и Австралия расследуют инцидент

В настоящее время США и Австралия проводят официальное расследование обстоятельств инцидента. В частности, предстоит установить, как партия компонентов оказалась на пути в Гонконг и почему часть деталей осталась там.

Китайская сторона пока не комментировала ситуацию.

Точный объем информации, которую могли получить китайские специалисты благодаря компонентам F-35, пока неизвестен. Результаты официальных расследований должны пролить больше света на обстоятельства инцидента и возможные последствия для безопасности технологий истребителя.

Секретность F-35 под угрозой – что известно

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что Конгресс США начал расследование того, как секретные технологии американского истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг. Партия запчастей, отправленная в США на ремонт, была перенаправлена во время транзита через Тихий океан из Австралии. Пентагон подтвердил исчезновение некоторых компонентов.

Не исключено, что, изучив детали, Китай сможет провести обратное проектирование этой технологии.

Вас также могут заинтересовать новости: