Австралия случайно отправила в Китай запчасти для F-35: часть деталей пропала

Австралия случайно отправила в Китай партию неисправных запчастей и элементов американских истребителей F-35, которые должны были попасть в США для ремонта или утилизации. Часть деталей после этого осталась в Гонконге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Партию неисправных компонентов планировали доставить из Австралии в США самолетом почтовой службы UPS. Однако после приземления самолета в Южной Корее, откуда он должен был отправиться в США, борт вместо этого полетел в Гонконг.
Точный перечень отправленных деталей пока не разглашается. Известно лишь, что среди них были фонари кабины и дверцы внутренних отсеков вооружения F-35.
По данным источников Bloomberg, часть партии не осталась транзитным грузом, а фактически оказалась в Гонконге. В частности, речь идет о фарах кабины и дверцах внутренних отсеков вооружения.
Это вызывает беспокойство из-за возможности детального изучения компонентов истребителя. Особый интерес могут представлять радиопоглощающие материалы, которыми покрыты отдельные элементы F-35.
Состав, конструкция и технология производства таких материалов являются конфиденциальными технологиями. Попадание физических образцов в руки китайских специалистов потенциально может позволить провести их технический анализ и изучить особенности стелс-технологий F-35.
Кроме того, детальное изучение компонентов может дать возможность получить информацию, которую можно использовать при разработке собственных самолетов со стелс-характеристиками.
США и Австралия расследуют инцидент
В настоящее время США и Австралия проводят официальное расследование обстоятельств инцидента. В частности, предстоит установить, как партия компонентов оказалась на пути в Гонконг и почему часть деталей осталась там.
Китайская сторона пока не комментировала ситуацию.
Точный объем информации, которую могли получить китайские специалисты благодаря компонентам F-35, пока неизвестен. Результаты официальных расследований должны пролить больше света на обстоятельства инцидента и возможные последствия для безопасности технологий истребителя.
Секретность F-35 под угрозой – что известно
Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что Конгресс США начал расследование того, как секретные технологии американского истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг. Партия запчастей, отправленная в США на ремонт, была перенаправлена во время транзита через Тихий океан из Австралии. Пентагон подтвердил исчезновение некоторых компонентов.
Не исключено, что, изучив детали, Китай сможет провести обратное проектирование этой технологии.