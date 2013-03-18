МИД: Кочнева вернулась в Украину

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 17 марта по прибытии в аэропорт «Борисполь» А.Кочневий было оказано содействие в размещении в Киеве. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

«Со времени похищения А.Кочневой в октябре 2012 года Украинским государством был реализован исчерпывающий комплекс мероприятий, направленных на ее освобождение», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приехавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

11 октября 2012 года появилась информация о том, что А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая называет себя подразделом Свободной сирийской армии.

8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к этому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занималась переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

11 марта 2013 года в СМИ появилась информация, что А.Кочнева убежала из плена сирийских боевиков.