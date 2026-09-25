Мировой промышленный гигант не возобновит работу своего предприятия в Украине

За последние пять недель завод в Кривом Роге подвергся четырём ракетным ударам.

Украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог", входящий в состав ArcelorMittal, сообщил о невозможности возобновления деятельности предприятия в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог". С начала войны наш народ в Украине неустанно трудился, чтобы шахты и завод продолжали работать. Они были воплощением мужества в условиях, которые большинство из нас даже представить себе не может", – сказал генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

По его словам, компания обсуждает будущее завода с правительством Украины и сосредоточится на сохранении инфраструктуры, чтобы возобновить производство после окончания войны.

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Отмечается, что за последние пять недель "АрселорМиттал Кривой Рог" подвергся четырем ракетным ударам, что привело к гибели и ранениям работников, а также значительному ущербу производственным объектам. Последнее нападение произошло 21 сентября. Всего в результате четырех атак погибли пять работников и 17 человек получили ранения, один из которых находится в критическом состоянии.

Российские удары по заводам в Украине – последние новости

16 августа российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами и баллистическими ракетами, в результате чего два человека погибли, более десятка получили ранения. Под ударом оказалось предприятие горно-металлургического комплекса Украины – "АрселорМиттал Кривой Рог". Все погибшие и раненые – его сотрудники.

9 августа РФ атаковала одно из крупнейших предприятий Житомирской области – немецкий завод Kromberg & Schubert, на котором производятся электрические кабельные системы для автомобилей мировых марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche). 22 сентября Россия вновь атаковала этот завод.

В ночь на 12 сентября Россия атаковала завод польской компании Cersanit SA в Звягельском районе Житомирской области, который производит керамическую плитку и сантехнику.

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