Дроны сбросили пушки с 'трона': как сегодня воюет украинская артиллерия

Дроны изменили правила ведения войны, но украинские артиллеристы объяснили, почему пушки по-прежнему остаются незаменимыми на поле боя.

Рольартиллерии в войне в Украине существенно изменилась после массового распространения беспилотников. Если в начале полномасштабного вторжения именно артиллерия в значительной степени определяла характер боевых действий, то теперь значительную часть ударов наносят дроны. В то же время полностью отказаться от артиллерии невозможно, поскольку она способна выполнять задачи, с которыми беспилотники пока не справляются, пишет TWZ.

Подполковник Виталий Корниенко, командир 7-й артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины, в интервью украинскому изданию"Оборонка" рассказал, что раньше орудия массово размещали на позициях и использовали для создания мощного артиллерийского огня. Теперь такая тактика стала слишком опасной из-за распространения разведывательных и ударных дронов.

Офицер отметил, что вместо большого количества артиллерийских снарядов для поражения отдельных целей все чаще используют FPV-дроны. По его словам, типичный артиллерийский огневой налет в настоящее время может включать до 10 выстрелов: сначала несколько снарядов для определения дальности, после чего осуществляется поражение цели.

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Каждый выстрел также создает риск раскрытия позиции орудия. Поэтому артиллерийские подразделения вынуждены действовать гораздо осторожнее.

Дроны и артиллерия работают вместе

Одним из вариантов адаптации к новым условиям стало объединение беспилотников и артиллерии в рамках одной бригады.

Корниенко пояснил, что дроны могут уничтожать вражескую артиллерию и логистику, тогда как орудия используются для поддержки пехоты, поражения целей и сдерживания штурмовых групп.

Основные операции такой бригады сосредоточены на целях на глубине около 10 км и более в тылу противника. Для более близких целей артиллерия также может задействоваться при необходимости.

В то же время часть логистических задач постепенно передается наземным роботизированным системам. Они уже используются для доставки боеприпасов к позициям беспилотников и артиллерии, а также продовольствия и топлива для генераторов.

Почему артиллерию пока нельзя заменить дронами

По словам Корниенко, в настоящее время около 95% ударов в его подразделении наносятся беспилотниками. Однако артиллерия по-прежнему необходима для выполнения отдельных задач.

В частности, на некоторых направлениях дроны не могут добраться до целей из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. В таких случаях применяют артиллерию.

Ее преимуществом является то, что на полет снаряда не влияют радиоэлектронные помехи. Кроме того, артиллерия может работать в сложных погодных условиях – во время тумана, сильного ветра или снега.

Офицер подчеркнул, что задача артиллерии сместилась с массированного поражения противника на уничтожение, подавление и остановку штурмовых групп и бронетанковых колонн.

Пушки прячут под землей

Из-за угрозы со стороны дронов артиллерийские позиции также изменились. Если раньше на одной позиции могли размещаться несколько орудий, то теперь такая концентрация техники создает слишком большой риск ее уничтожения.

По словам Корниенко, современная позиция артиллерии заранее готовится и маскируется. Она может представлять собой подземный капонир со скрытыми подъездами.

Перед развертыванием артиллерии также используют беспилотники для контроля воздушного пространства над районом.

Какие снаряды нужны артиллерии

Отдельно ведутся дискуссии об использовании снарядов различной дальности. Корниенко выступил против полного отказа от стандартных 155-мм боеприпасов M107, дальность которых в зависимости от топлива составляет около 14–18 км.

Дальнобойные варианты могут обеспечивать дальность около 30 км или более, однако они дороже и дефицитны. По словам офицера, их применение также может приводить к более быстрому износу ствола и более сильной дульной вспышке, которая может раскрыть позицию.

По его мнению, для большинства бригад оптимальным могло бы быть соотношение 60% дальнобойных снарядов и 40% стандартных M107.

Украинская "Богдана" получила высокую оценку

Корниенко также рассказал об использовании украинских 155-мм самоходных артиллерийских установок "Богдана". Его подразделение было одним из первых, кто испытывал эту систему и передавал производителю свои замечания.

По словам офицера, после усовершенствования конструкции "Богдана" стала надежной системой. Среди преимуществ он назвал быстрое техническое обслуживание: в случае поломки ремонтная бригада производителя может прибыть в подразделение, а пушку после ремонта возвращают на позицию в течение нескольких дней.

Сравнивая ее с западной техникой, переданной Украине, Корниенко отметил, что с запчастями для некоторых иностранных систем возникают сложности, из-за которых поврежденная пушка может долгое время оставаться без использования.

Таким образом, массовое распространение дронов существенно изменило применение артиллерии на фронте, но не сделало ее ненужной. Пушки все чаще используются вместе с беспилотниками, выполняя задачи, для которых у дронов пока есть ограничения.

Артиллерия на фронте – последние новости

Как сообщал УНИАН, война изменила не только украинскую артиллерию, но и вражескую. На Александровском направлении российские оккупационные войска продолжают наступательные действия, однако активность их ствольной артиллерии существенно снизилась.

Заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона 141-й отдельной механизированной бригады, майор Роман Жучок с позывным "Ковбой", говорит, что общая ситуация на направлении остается относительно стабильной, хотя сезонные изменения повлияли на характер боевых действий.

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