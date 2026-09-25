Украина может перенести пункты пропуска на территорию соседних стран из-за обстрелов

В связи с обстрелами украинских пунктов пропуска власти рассматривают альтернативный вариант для обеспечения бесперебойной работы логистики и ускорения движения товаров.

Украина обсуждает с соседними государствами возможность создания совместных пунктов пропуска на их территории. Такой вариант рассматривается в связи с обстрелами российскими войсками украинских пунктов пропуска.

Об этом сообщил первый заместитель министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач во время Форума экономической устойчивости, который на этой неделе провело издание "Forbes Украина" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина работает со всеми соседними странами над возможностью переноса пунктов пропуска на территорию другого государства.

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"Мы сейчас работаем с другими странами, с нашими соседями, чтобы иметь возможность – речь идет об альтернативе – перенести пункты пропуска на территорию другой страны", – сказал Деркач.

Ожидается, что создание совместных пограничных пунктов за пределами Украины позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорить движение товаров. Это также должно сократить время прохождения пограничных и таможенных процедур.

В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже работает несколько совместных пунктов пропуска. Также Украина рассматривает подобные возможности с Молдовой. По словам первого заместителя министра, в настоящее время такие варианты прорабатываются с каждой соседней страной.

Атаки на контрольно-пропускные пункты – главные новости

Напомним, российские военные в последнее время наносят удары с помощью дронов по контрольно-пропускным пунктам Украины и атакуют гражданскую инфраструктуру вблизи границы – пограничники вынуждены приостанавливать работу.

В частности, на Волыни 13 сентября в 2 км от границы с Польшей россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

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