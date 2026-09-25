Россия оккупировала село, через которое она может ударить по Доброполью с юга, - DeepState

В Донецкой области российские захватчики оккупировали село Новоалександровка, расположенное к югу от Доброполья. В настоящее время Доброполье находится в зоне активных боевых действий. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.
"Враг оккупировал Новоалександровку, а также продвинулся в районе Юрковки и Васильевки", – говорится в сообщении.
Речь идет о Новоалександровке, которая находится к северу от оккупированного Гришино и в направлении Доброполья, куда российские оккупанты активно проникают.
Оккупация Новоалександровки дает возможность захватчикам и дальше пытаться продвигаться на Доброполье с юга.
Село Васильевка находится к западу от Новоалександровки. По данным аналитиков, Васильевка является районом проникновения оккупантов.
Село Юрковка находится в Краматорском районе.
Россияне всё глубже проникают в Доброполье: подробности
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, российские оккупанты всё глубже проникают в Доброполье в Донецкой области, и если эта тенденция будет усиливаться, то проблема может стать критической. Фиксируется, что захватчики идут "бесконечным потоком по двое человек".
По словам одного военного, чье подразделение действовало непосредственно в Доброполье, инфильтрация достаточно глубокая – вплоть до тыловых окраин и Святогоровки.
Россияне проникают в Доброполье, в частности, с востока и северо-востока, и рассредотачиваются по всему населенному пункту. Их фиксировали уже и на юге города.