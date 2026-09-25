Трамп окончательно решил дать разрешение Украине на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Об этом Трамп лично подчеркнул во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке на этой неделе.

Украина и США достигли конкретных договоренностей о возможности предоставления нашей стране лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об окончательном решении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично сообщил на встрече в Нью-Йорке 22 сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: "Я принял окончательное решение. Лицензии на производство ракет "Пэтриот" Украина получит", – отметил Зеленский.

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Производство "Пэтриот" в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом сообщил, что компания Raytheon готова производить перехватчики для "Пэтриот" для Украины.

При этом, как уточнил Зеленский, собственное производство ракет для "Пэтриотов" возможно через год или полтора.

Президент США ранее делал противоречивые заявления относительно предоставления Украине разрешения на производство "Пэтриотов".

В частности, 8 июля Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут предоставить Украине право на производство перехватчиков для Patriot. Он тогда сказал, что компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за 2–3 месяца.

Однако в конце июля Трамп неожиданно заявил, что еще не решил, давать ли Украине лицензию на ракеты "Пэтриот".

В сентябре Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для комплекса Patriot, однако речь идет о менее современной версии вооружения.

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