Президент Финляндии назвал три вещи, которые помогут Украине пережить зиму

Стубб призвал Маска разрешить Украине использовать Starlink для ударов по РФ.

Президент Финляндии Александр Стубб поддерживает усилия по достижению перемирия между Украиной и Россией, но считает, что война не закончится до зимы. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Говоря о предстоящей зиме, Стубб отметил, что Украине необходимы три вещи.

"Во-первых, это средства ПВО – в определенном смысле даже Starlink может служить своего рода элементом противовоздушной обороны. Во-вторых – энергетические объекты для обеспечения работы систем в зимний период. В-третьих – деньги. Именно над этим мы и работаем. Мы готовим пакет помощи к зиме, поскольку я не вижу предпосылок к тому, что война закончится до наступления холодов", - подчеркнул он.

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Стубб также заявил, что обратился с настоятельной просьбой к владельцу SpaceX Илону Маску расширить зону покрытия спутникового интернета Starlink для Украины, чтобы она могла наносить удары по российским пусковым установкам баллистических ракет.

"Я настоятельно прошу Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет – будь то на оккупированной территории Украины или в самой России – в стратегических целях, поскольку это позволило бы спасти жизни", – сказал Стубб.

Стубб также положительно оценил возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США.

"Я по-прежнему считаю, что самым простым решением было бы объявление безоговорочного прекращения огня – по сути, остановка кровопролития", – сказал он.

За таким шагом, продолжил он, последовали бы переговоры по вопросам безопасности, территориальным проблемам, восстановлению, выплате компенсаций и другим темам.

По его словам, конфликт может быть заморожен по линии соприкосновения с созданием 30-километровых буферных зон к востоку и западу от нее; другим возможным вариантом он назвал частичное прекращение огня в отношении объектов энергетической и зерновой инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщали, что Украина на переговорах с президентом США Дональдом Трампом поднимала вопрос об использовании Starlink для поражения целей в России. Глава Белого дома в ответ посоветовал украинцам "поговорить об этом с Илоном".

Россия готовит масштабные удары по Украине

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила два документа о подготовке российских атак на энергетическую систему зимой.

Он утверждает, что РФ готовит комплексные удары: от теплоснабжения до водоснабжения, водоотведения, уничтожения нашей генерации, уничтожения интерконнекторов: как на входе в Украину из Европы, так и через Днепр.

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