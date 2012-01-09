Испытание граблями продолжается: объединение партий Яценюка и Кириленко - к чему приведет?

22 декабря партии "Фронт змин" и "За Украину!" объявили о своем якобы объединении. Арсений Яценюк и Вячеслав Кириленко сказали, что они с этого дня – «единая команда и все свои действия будут координировать и согласовывать». Звучит издевательством над здравым смыслом: "мы подписали соглашение, основные пункты которого - общий список на парламентских выборах 2012 года, и после выборов объединение политических партий в одну политическую силу".

Почему, спрашивается, объединяются не ДО, а ПОСЛЕ выборов?

Укрупнение политических сил через слияние идеологически близких партий - один из немногих плюсов закона о выборах, запретившего участие в выборах блоков. Но логика политического процесса предполагает объединение действительно идеологически близких политических сил. А что видим в случае «Яценюк+Кириленко»?

Люди, ныне объединенные партией "За Украину!" являются, вне всякого сомнения, идеологическими политиками. Трудно сказать, по каким пунктам Вячеслав Кириленко, Ярослав Кендзьор, Иван Стойко, Ксения Ляпина НЕ заняли в последние годы идеологическую позицию. От ОУН-УПА до НАТО. А вот Арсений Яценюк за последние годы осуществил такие политические кульбиты, которые можно сравнить разве что с хирургическими операциями по смене пола.

Читаю интервью Ярослава Кендзьора «Главкому» в феврале 2011 года: «Партия «За Украину», как я уже говорил, может добавить Яценюку идеологической составляющей, которой у него сегодня откровенно не хватает». Ярославу Михайловичу Кендзьору уже около 70-ти лет, и он может и не помнить, что эти «идеологические составляющие» Яценюк менял как перчатки.

Я затрудняюсь в определении, что это такое - «идеологические составляющие» Яценюка. Кроме, естественно, стремления к власти ради самой власти. В 2007 году Яценюк вместе с Кириленко, Луценко, Гриценко и Катеринчуком идет на выборы в составе «первой пятерки» блока НУНС, главным лозунгом которого была, напомню, ликвидация депутатской неприкосновенности. В 2009 году Яценюк идет на президентские выборы с предвыборной программой, основной идеей которой была политическая интеграция Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и... Украины в такой себе миниСССР. Объяснений этому идеологическому кульбиту Яценюк, кстати, не дал и до сих пор.

На самом деле этих объяснений не существует. Яценюк не может сказать правду. Не может сказать, что он передоверил формирование своей идеологии московским «парашютистам», варягам-политтехнологам. Не может Яценюк сказать и другую правду: нет у него никакой идеологии.

Блок Кириленко и Яценюка, возможно, обеспечивает хотя бы нескольким партийцам «За Украину!» вариант попадания в будущий парламент. Вопрос, так сказать, личного трудоустройства некоторых людей. Хотя, честно, я не понимаю, что потеряет украинская политика, если Ярослав Кендзьор перестанет получать депутатскую зарплату из наших с вами налогов. Мне, правда, непонятно и то, что бы терял Вячеслав Кириленко в случае объединения его "За Украину!" с "Батьківщиной" Тимошенко. Взаимные негативные характеристики типичны для «оранжевых». Тот же Кендзьор неоднократно говорил, что «Тимошенко не посадят, этого не позволит Путин», и Вячеслав Кириленко 27 февраля 2009 года утверждал, что «Яценюку не удастся войти в тройку кандидатов в президенты».

Непонятно, зачем новое объединение Яценюку. Его ждут неприятные вопросы по поводу кучи идеологических позиций, уже высказанных партийцами «За Украину!». По той же ОУН-УПА. А Яценюк не любит отвечать на неудобные вопросы. Вспомните, как он скучно и путано убегал от подписанного им в 2008 году «письма трех» о вступлении Украины в НАТО, а 29 апреля 2009 года публично назвал это письмо «ошибкой».

Непонятно, зачем новое объединение Кириленко. К его сведению. В нагрузку к идеологическим шараханьям Яценюка, «великого путаника», если использовать это выражение Владимира Ленина, Вячеславу Кириленко придется придумывать идеологические объяснения нахождения в одном партийном списке с довольно непростыми персонажами. С одним руководителем супермаркета, директором горно-обогатительной фабрики, владельцами фитнес-клубов и элеваторов. Минимум 27-ю средними и мелкими олигархами, понятия не имеющими, что в политике надо занимать идеологические позиции.

Все это уже было. Когда в 2007 году амбициозные и идеологически разные «лебедь, рак и щука» создали НУНС, то показное единство просуществовало недолго. Пять первых лиц тогдашнего блока создали пять разных политических проектов. Мне кажется, что у нынешнего объединения Кириленко и Яценюка - аналогичное будущее. Опять наступаем на те же грабли? Или, может, хватит испытывать лоб на прочность?

Вячеслав Пиховшек