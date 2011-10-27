Давайте перестанем врать и верить вранью

За последнее время украинское общество столкнулось с чередой социальных и политических потрясений, и есть основания считать, что данная ситуация имеет признаки последовательного развития. Каждый старается дать себе ответ на вопрос в отношении того, что для него важно и значимо, в чём причина произошедшего, и каков выход из ситуации. При этом, все мы помним, что пока человек жив, безвыходных ситуаций для него не бывает. Попытаемся понять, какие проблемы сегодня стали лакмусовой бумагой для общества и уже потом - для власти, какие потрясения и события стали проблемными для страны, и такие ли они неожиданные для нас.

Хочется начать с резюмирующей части, дабы не утруждать тех читателей, кому вывод покажется неинтересным или просто бестолковым, а потому бесполезным, как говорится, дабы не отбирать время на ненужное чтение. Вывод очевиден: сегодняшние проблемы общества есть результат жизни Украины во лжи и обмане на протяжение всех двадцати лет независимости, лжи и вранья именно в тех областях общественной жизни, которые образуют мораль общества и создают основу государственности страны в сердце каждого гражданина.

Проблема не только в том, что нас обманывает власть, а мы обманываем её, при этом не важно, кто начал первый. Дело в том, что мы стали врать друг другу и самим себе (и не только в судах под присягой). Мы перестали обращать внимание на то, что ложь и враньё уже не являются аморальным явлением, а становятся нормой жизни: не соврешь – не проживешь, и это правда. В деспотичной царской России одним из самых тяжких уголовных преступлений было не покушение на царствующих особ и не преступления против веры, как это принято считать. Самым тяжким и, что главное, самым осуждаемым в обществе преступлением было лжесвидетельство. Мы можем легко себе позволить критиковать царскую Россию, но при этом, делая это безоглядно и не изучая этот вопрос по сути, мы опять будем врать себе и обществу. Говорить правду - вот основная привилегия истинно свободного и разумного человека, гражданина общества, где уважение к свободам является нормой.

Произошли известные события в Одессе. Более двухсот милиционеров с бронетехникой и гранатометами, не эвакуировав мирных жителей, организовали войну с одним противником из числа тех, с кем и должна бороться милиция каждый день. А правда в том, что войну они проиграли: враг прорвал оцепление и был застрелен случайной засадой во дворе студенческого общежития. Не вдаваясь в детали, опять же, возникает вопрос: а как могло это произойти? Почему? Ответ прост: мы увидели результат тотального многолетнего вранья.

Нам врали, что милиция у нас – оплот законности и гарант мирной жизни граждан Украины. Нам показывали бравые манёвры спецподразделений и шоу, как наша милиция побеждает хулиганов и бандитов. А мы, чётко зная, что последние десятилетия на улице днём с огнём не найдёшь ни единого милиционера, что в форме по улицам милиционеры просто боятся ходить, зная, как проводят допросы граждан современные «пинкертоны», врали власти в ответ, что мы верим, что милиция у нас - профессиональная и мобильная, способная гарантировать нам, гражданам, мирную жизнь и спокойствие хотя бы на улицах городов. А когда подвернулся повод сдать экзамен на профпригодность, выяснилось, что враньём реальную проблему не закроешь, и сражение с бандитом не выиграешь. Враньё и ложь стали не просто аморальными явлениями, а принципиально опасными для общества и его граждан. И если с этими выводами не согласно руководство МВД, и министр, как честный офицер, не подал в отставку в результате проигранной войны более двухсот милиционеров на бронетехнике с гранатометами против одного бандита, то нам, обществу, опять преподнесли очередную ложь о том, как было на самом деле в первом и втором эпизоде сражения с бандитом. Но если в этом направлении врать дальше, то в следующий раз бандиты заберут у милиционеров автоматы и бронетранспортёры вместе с гранатомётами, и спасутся только милиционеры-снайперы, потому что их никто не найдет.

После этого - опять ложь о том, что плачевный итог проведенной операции является результатом недостаточного финансирования органов правопорядка. Как оказалось, все, что нужно милиционерам – это деньги (хотя это мы все и так знаем, встречаясь с каждым из них в жизни), но в размере трёх миллиардов – это уже, согласитесь, явный перебор. Опять враньё. Общество видит, в какой роскоши живут, отдыхая на заграничных курортах, и на каких машинах гоняют по стране милиционеры, а нам говорят, что им не мозгов и знаний не хватает, а именно финансирования за счёт налогоплательщиков. Неужели реальная проблема одесского инцидента была в том, что не хватило ещё одного бронетранспортёра или милицейского танка с мигалкой?

Суд над Юлией Тимошенко и решение судьи Родиона Киреева – еще один повод для вранья. Нас весь мир пытается убедить в том, что именно этот процесс явился результатом политических репрессий, что для Тимошенко создана специальная и самая противозаконная за всю историю Украины судебная процедура. Не вдаваясь в суть данного уголовного дела, можно говорить о тотальной лжи и вранье в системе судоустройства страны, где правда и соблюдение норм закона – исключение из правил. Подобные суды и судьи на самом деле - это реальная, привычная и каждодневная ситуация, однако, нам врут про то, это не так, и что работает принцип верховенства права и равенства всех перед судом, а мы вроде бы верим и врем, что не знакомы с ситуацией финансирования беспристрастности и равенства в суде, как и о том, что не знаем, в каких условиях живут большинство наших судей, смело конкурируя в роскоши и безнаказанности с милиционерами. Более того, в эту ложь и враньё верила и сама Ю.Тимошенко, и Ю.Луценко, которые, будучи у власти, никогда не проигрывали в Печерском суде г.Киева, где лишь с их уходом с политической арены вдруг появилась тотальная коррупция и начала реализовываться процедура исполнения заказа власти. Тяжела плата за ложь, но то, что она была, - сомнений нет. И она, эта ложь, была удобна и защищала, иначе какой смысл в том, чтобы не реагировать на неё? А теперь ложь не устраивает, хочется правды… Но другие-то не чувствуют ответственности за ложь и потому не разделяют идеи моментально возродившегося правдолюбия, на котором далеко не уедешь!

Вот, пожалуй, два самых ярких примера, но ложь, как вы понимаете, на самом деле везде. Можно проанализировать любой аспект жизни общества и понять, что без вранья и лжи общество уже не может. Нам говорят, что можно прожить на предложенный минимум и определенные, исходя из него, зарплаты. Понимая, что это бред, мы врём в ответ, что именно на эти зарплаты и живём, смело и массово не платя подоходный налог и не показывая реальных доходов. Нам говорят, что конвертационные центры – это то, что тянет экономику в бездну, а мы врем, что верим и пользуемся их услугами, поскольку бизнес без них уже невозможен. Нам говорят, что нас ждёт Европа, только Ю.Тимошенко отпустите, и Россия готова обнять, как доброго старого друга, а мы врём, что верим, но точно знаем, что ни тем, ни другим мы не нужны, а главная идея в том, чтобы мы случайно не попали ни в Россию, ни в Европу, а так бы и болтались где-то посредине...

Порой создаётся впечатление, что руководит нашим обществом известный сатирик Задорнов, а мы, безгранично его уважая и почитая, как специалиста во всех отраслях нашей жизни и деятельности, стараемся создать как можно больше сюжетов, чтобы он помог нам их правильно и с улыбкой понять. Но нельзя же смеяться над собой и над страной непрерывно! Всеобщий непрерывный смех и коллективная работа над юмористическими сюжетами - вряд ли верный путь для развития общества. Мы на протяжении уже двух лет слушаем премьер-министра, выступающего на «суржике суржиков» неизвестного языка, и ведь кто-то, находящийся рядом, врет ему, что это именно украинский язык могучей и независимой Украины, а сам премьер, возможно, обманывает себя, полагая, что произойдет чудо, и он его выучит, но стоит ли эта неправда двух лет обмана и реального сарказма? Ведь обществу было намного проще услышать, что язык премьер учить не будет, и что он может говорить и излагать свои мысли исключительно на русском языке, причём, нужно было иметь смелость сказать это именно перед его назначением на должность. В любом случае такой поступок вызвал бы уважение уже только потому, что человек сказал бы правду и мог бы требовать её от других.

Логично закончить точным рецептом, как искоренить ложь и враньё в обществе, как вернуть обществу мораль и моральность, как сделать, чтобы правда звучала не только в молитвах, которые мы произносим, шёпотом обращаясь к Богу...

У каждого в обществе может быть свой рецепт. Как говорят, у каждой профессии и запах особый! Как адвокат, скажу, что без ответственности за враньё и лжесвидетельство и без гарантий того, чтобы такая ответственность действительно была реализована, у нашего общества нет будущего. И ответ на вопрос «кто первый перестанет врать и лжесвидетельствовать?» на самом деле довольно прост: те, кого привлекут к ответственности за вранье и лжесвидетельство. Просто стоит запустить эту процедуру, и она станет намного полезней для общества, чем процедура ответственности экс-премьер-министров и экс-министров за действия, которые определены статьями Уголовного кодекса Украины, как преступления.

Однако, с сожалением приходится констатировать, что статья 384 УК Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за заведомо неправдивые показания, стабильно входит в список «мертвых» статей, возбудить уголовное дело по которой нереально, и это всем известно. В этой связи было бы уместно вообще исключить эту статью из кодекса, раз она не применяется в реальной жизни, чтобы не позориться перед мировым сообществом, декларируя ответственность за ложь только на бумаге….

Если сможем научиться не врать себе и стране, то сможем не врать собственным детям, которые смогут рассказать внукам об ушедшей эпохе тотального вранья.

Ведь можно не быть идеалистом, а просто перестать врать и верить вранью.

Есть вопрос и к себе – зачем написал эту статью? Просто очень хочется быть достойным гражданином великой страны Украина и иметь свою позицию, направленную на прекращение политики лжи и вранья.

Андрей Цыганков, адвокат