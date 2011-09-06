Колесников намерен снять все ограничения для малой авиации

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает на снятие всех ограничений для малой авиации до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года.

«Я думаю, до нового года снимем все ограничения», - сказал министр.

По его словам, на сегодня существуют ограничения только при полетах над городом, поскольку в Украине нет карты сетей коммуникаций, находящихся ниже 100 метров от земли.

Напомним, ранее заявлялось о строительстве в Киеве 16 вертолетных площадок для спасателей и медиков.