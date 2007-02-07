Автобус, который перевернулся Польше, ехал из Киева в Дюссельдорф

По уточненным данным, автобус, который попал в ДТП в Польше, ехал по маршруту “Киев-Дюссельдорф”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 7 февраля в г. Бохня (40 км от Кракова, Республика Польша) попал в аварию автобус киевской фирмы „Экспресс-А”, который, по предварительным данным, перевозил 46 пассажиров по маршруту “Киев-Дюссельдорф”.

По неофициальной информации, водитель не справился с управлением, и автобус, съехав с дороги, налетел на дерево и перевернулся.

В результате ДТП погибли три человека, личности которых устанавливаются. 25 пассажиров доставлены в больницы городов Кракова, Бохни и Бжеско. После получения необходимой медицинской помощи, 6 пассажиров выписаны из больниц.

Генеральное консульство Украины в Кракове продолжает выяснять ситуацию вокруг аварии. Дело находится на контроле в МИД Украины и Посольстве Украины в Польше.

Раньше сообщалось, что автобус ехал по маршруту “Гамбург-Севастополь”.