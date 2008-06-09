Из шахты им. Карла Маркса подняли еще 9 горняков (фоторепортаж)

На енакиевской шахте имени Карла Маркса горноспасатели по состоянию на 16.45 подняли на поверхность еще 9 горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, главы Правительственной комиссии по выяснению причин аварии на шахте им. К.Маркса Александра ТУРЧИНОВА.

Таким образом, уточнили в пресс-службе, подняты 15 из 21 обнаруженных сегодня горняков.

Сегодня утром родственники пострадавших при взрыве горняков силой ворвались в шахтоуправление, требуя объяснить ситуацию и наказать всех виновных в том, что люди оказались под завалами.

По словам жены одного из горняков, судьба которых остается неизвестной, количество газа в шахте часто превышало допустимый уровень. «Муж говорил каждый день, что такое количество газа в шахте, что бурить нельзя, а их заставляли бурить насильно, потому что им нужен уголь, а не люди», – сказала она.

8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков. По мнению экспертов, эпицентр взрыва на енакиевской шахте находился на уровне 500-600 метров.

Сегодня ночью в 03.50 были спасены и подняты на поверхность два горняка. Утром спасатели обнаружили живыми еще 21 горняка.

Вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, который возглавляет Правительственную комиссию по выяснению причин аварии на шахте им. К.Маркса заявил, что пока он намерен информировать только о тех живых, с которыми есть связь и которые подняты на поверхность, и пока не идет речь о пропавших без вести: «Пока не остановлены аварийно-спасательные работы, мы не будем говорить о пропавших без вести и о погибших».

По словам Турчинова, еще есть все основания считать, что на глубине 850 метров могут быть живые люди. В то же время он подчеркнул, что транспортные инфраструктуры на шахте полностью уничтожены, и в таких условиях работать горноспасателям еще не приходилось. «Настроение у спасателей достаточно оптимистичное, и я надеюсь, что через несколько часов на поверхность будут подняты еще шахтеры в достаточном количестве», заявил вице-премьер.

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