СБУ уничтожает средний бизнес под лозунгом борьбы с терроризмом – руководитель кампании 24nonStop

Об этом в интервью изданию заявил один из собственников компании 24nonStop Андрей Степаненко.

Как известно, 27 октября во время обыска в офисе компании, СБУ изъяла сервера платежной системы 24nonStop. Как рассказал Андрей Степаненко, силовики также заблокировали денежные средства пользователей. «Зависло» около трёхсот тысяч денежных переводов, - сообщил он, - И эти деньги не дошли до получателей… Компания несет огромные репутационные потери».

«Многие из нас вышли на Майдан, потому что мы больше не хотели постоянно находиться «на крючке» у милиции, налоговиков и всей остальной братии, - рассказал в интервью Андрей Степаненко, - Мы хотели просто работать. В конце концов, мы создали полторы тысячи рабочих мест. Нашими услугами пользуется шесть миллионов граждан. Вот мы и мечтали о том, что после Майдана страна изменится, СИСТЕМА исчезнет, можно будет спокойно, по закону, работать, создавать новые рабочие места, приносить деньги в государственный бюджет». «Но, как оказалось, в стране ничего не изменилось. Новые «патриоты», к сожалению, ничем не отличаются от «бывших», - заявил руководитель компании 24nonStop.

«Годы потребовались, чтобы «выстроить» весь механизм платежной системы. А вот разрушить весь бизнес можно очень быстро. Кому-то это выгодно? Кто-то хочет нас уничтожить? Зачем? Вот в чем вопрос…», - подчеркнул Андрей Степаненко.

Один из собственников компании также сообщил, что «обыск в офисе проводили по уголовному делу, заведенному еще 4 июля 2014 года. Постановление НБУ, запрещающее деятельность на территории сепаратистских республик, датировано 6 августа 2014 года. То есть, дело против нас завели тогда, когда формально деятельность на этих территориях еще не была запрещена…». Он сообщил, что «в постановлении Печерского суда, разрешающего обыск в офисе компании, указано, что платежная система 24nonStop давала возможность работать частным предпринимателям на оккупированных территориях Донбасса…И что вот эти самые частные предприниматели, якобы, финансировали ДНР/ЛНР…».

«Но на практике все наоборот, - заявил Степаненко, - Это не мы даем возможность предпринимателям работать, это предприниматели, в собственности у которых находиться терминалы, дают нам возможность через эти терминалы проводить финансовые операции». «Тем более, СБУ не предоставила ни одного факта финансирования ими террористов», - подчеркнули в компании 24nonStop.

По состоянию на сегодняшний день, часть из 7500 терминалов сети 24 nonStop не работает - на их экраны выведено сообщение о том, что компанию "разрушает СБУ".