Softline предлагает государству помощь в раскрытии дела о злоупотреблениях в Апелляционном суде Киева

Softline опровергает информацию и.о. главы СБУ Василия Грицака о своей причастности к злоупотреблениям в Апелляционном суде Киева.

Автоматизированная система для этого госучреждения была разработана в соответствии с техзаданием несколько лет назад. После подписания актов приема-передачи работ компания не выполняла никаких работ по ее модернизации, что несложно проверить. После завершения внедрения автоматизированной системы представители компании Softline не имели никаких контактов с этим заказчиком.

Разработанное компанией программное решение не позволяет распределять дела в ручном режиме или выполнять любые другие незаконные действия. Просмотрев видеоматериалы следствия, выложенные в сети Интернет в открытом доступе, техспециалисты Softline считают, что в работу автоматизированной системы вмешались лица, не имеющие отношения к компании. Не исключено, что изменения сделали бывшие сотрудники Softline, которые сейчас работают в Апелляционном суде Киева.

На видео со следственным экспериментом видна отсутствующая в оригинальной разработке форма, позволяющая назначить в ручном режиме «Председателя» и «Судей» по делу. То есть, программное обеспечение незаконно «дорабатывали» уже после внедрения, что повлияло на работу всей системы. Чтобы внести такие изменения, нужно предоставить ИТ-специалисту (разработчику) доступы к системе, что может сделать лишь сисадмин суда или другое лицо с аналогичными полномочиями. Softline в соответствии с договором передала разработанный программный продукт госучреждения, после чего не имела и не имеет к нему доступа (в том числе и удаленного).

Учитывая обстоятельства и важность этого дела для общества, Softline предлагает следствию помощь своих специалистов в расследовании, а также готова предоставить всю известную техинформацию о работе автоматизированной информационной системы Апелляционного суда. Также компания планирует обратиться в суд с иском по факту нарушения условий договора со стороны заказчика разработки, так как он не имел права вносить изменения в программный код автоматизированной системы.

Напомним, что 22 июня СМИ со ссылкой на и.о. главы СБУ Василия Грицака сообщили, что СБУ проводит проверку случаев вмешательства в электронную систему автоматического распределения дел между судьями.

Пресс-служба компании Softline

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