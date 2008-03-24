Шуфрич вошел в роль отца всех ”солдатиков”, или Как украинские политики пляшут на костях

Мнение

Это, наверное, никогда не прекратится. Их недержание слов и самореклама - это уже больше, чем беспринципность. Это - бесчеловечность. Замечательный сказочник Шварц сказал: для того, чтобы стать чиновником, надо убить в себе рыцаря. Позволю себе расширить: в Украине для того, чтобы стать любого рода политиком, просто необходимо убить в себе рыцаря. Пятничное обсуждение инцидента в Косово на «Свободе» Шустера превратилось в бесстыдный парад политической саморекламы. В первую очередь представителей Регионов, представителям коалиции пришлось оправдываться.

Вышел народный самоборонец Кирилл Куликов, который летал с Юрием Луценко в Косово. Он рассказал свою версию событий в Митровице, заявил серьезные темы обсуждения. Сможет ли украинская сторона принимать участие в расследовании трагического инцидента, почему нашим милиционерам не позволено было стрелять в Митровице, почему военные КФОР не пришли на помощь безоружным милиционерам, почему украинских офицеров нет в штабе ООН в Косово. Но Регионам было не до серьезных тем… Они уже неделю не блокировали трибуну, уже два месяца никто ни в кого не плевал, давно средний палец никто не показывал, и начальника ГАИ не увольнял, а тут такой повод поговорить… На разогрев выпустили Тараса Черновола. «В результате бездарной операции наших парней использовали как пушечное мясо…» Если не будет гарантий безопасности, то надо выводить наших ребят…

«Наших солдатиков», - как называл их Шуфрич. Слово «солдатики» он повторил несколько раз. Хотел подчеркнуть свою депутатскую любовь. Шуфрич пришел на «Свободу» не с пустыми руками. Он вопрошал Куликова: где находится сотрудник МВД Маринич, ваш подчиненный? Потом, оказалось, что этот офицер из Митровицы вернулся в Киев. Если верить Шуфричу, вернулся потому, что ему не оказали медицинскую помощь. Если верить Куликову, Маринич ехать не хотел, его привезли спецсамолетом ООН, вопреки его желанию. Шуфрич пытался казаться ну просто отцом всех военных, простите, всех «солдатиков», как и не голосовала его фракция в 2003 году за ввод наших подразделений в Ирак.

Еще одна регионалка Анна Герман взяла тему: почему не прооперировали наших парней после Митровицы, и почему Украина не послала самолет за ранеными. «Их ранения средней тяжести, их, вероятно, будут оперировать во Франции и Германии, им нужно заполнить документы, по которым потом им будут выплачивать деньги за проведение операции, для этого нужно личное присутствие офицера». Все последовавшие ответы Куликова лишь раззадоривали упомянутую «мать двоих парней», которая демонстративно вопрошала: скажите, если вы не можете отправить самолет, то мы сами пошлем самолет. В конце концов Вячеслав Кириленко сказал: так пошлите, зачем вы двое суток говорите об этом с трибуны? К слову, в момент проведения эфира все парни были прооперированы (Если верить Куликову).

Леонид Михайлович Черновецкий начал кампанию по-взрослому и тут же в эфире дал поручение Кильчицкой найти родителей погибшего, чтобы помочь материально. (Одна надежда, что родители парня не смотрели весь этот позор).

Регионал Валерий Коновалюк сначала начал говорить серьезные вещи, что, мол, ООН должна Украине денег за операции, а потом скатился к той же риторике, они «хотят столкнуть лбами два народа, украинский и сербский, додавить Украину в вопросах признания независимости Косово и за всем этим стоит НАТО».

Достойнее вел себя Леонид Грач. Могут коммунисты, когда хотят хорошо выглядеть. Он не присоединился к истерике Регионов…Предложил почтить память погибшего парня минутой молчания. Сказал, что ООН ни в коем случае не должна выходить из Косово. И разумно спросил Куликова, когда, наконец, Президент и его фракция собирается определиться с позицией по Косово.

Что сказать? Когда эту тему закрыли для обсуждения, хотелось вымыть руки. Почти никому из политиков не хотелось объединять нацию на фоне трагического события, никому не надо было четко формировать позицию Украины относительно событий в Митровице, и сделать дело расследования инцидента в Косово делом чести, никто не пытался поднять статус Украины и бороться за введение украинских офицеров в штаб ООН. Зачем, ведь пляска на костях это намного эффектнее, тем более, если сидишь в оппозиции...

Марина Лаптева