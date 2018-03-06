В Житомире к 204-й годовщине со дня рождения Шевченко музея передадут вещи народного художника Максименко

Житомирский областной литературный музей 7 марта получит личные вещи народного художника Украины Максименко – картины, макеты, поздравительные открытки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Передача вещей известного пейзажиста пройдет завтра в рамках празднования 204-й годовщины со дня рождения Шевченко.

Вдова художника Валентина Забродская передаст в фонды музея картины, макеты, поздравительные открытки и другие личные вещи, на основе которых в музее создадут уголок Максименко.

Самая большая коллекция картин этого художника находится в Житомирском краеведческом музее. Первый портрет он нарисовал в 11 лет и на нем был изображен Тарас Шевченко. Живописец каждые пять лет менял манеру письма и писал картины только с натуры.

Напомним, Николай Максименко ( 1924 - 1916) – украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии за серию пейзажей «Украина моя» в 1992 году. Входит в десятку известных личностей современности, которые родились на Житомирщине. Художник был мастером в таких жанрах, как пейзаж, портрет и натюрморт. За свои картины он получил мировое признание. Работы художника представлены в более чем 30 музеях Украины и мира (Япония, Кипр, Франция, Италия, Польша, Болгария и другие), также они есть во многих частных коллекциях.

Как сообщал УНИАН, Максименко умер 11 сентября 2016 года в Житомире.