Также Лондон обещает продолжать поставки оружия, в том числе и в этом году.

Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку на общую сумму в 600 миллионов фунтов стерлингов (более 780 миллионов долларов США). Об этом во время визита в Киев объявил министр иностранных дел страны Дэвид Лемми, сообщает пресс-служба британского правительства.

Так, Великобритания подтверждает 242 миллиона фунтов стерлингов, объявленные на 2024-2025 годы, которые направят на немедленные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности Укрраины. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного.

Лемми также объявил о намерении предоставить кредитные гарантии на сумму 484 миллиона долларов под кредит Всемирного банка до конца года, чтобы укрепить экономическую стабильность Украины. Эти деньги пойдут на некоторые жизненно важные государственные услуги, включая содержание школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.

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Великобритания предоставит 100 миллионов фунтов стерлингов гуманитарного финансирования, которое поддержит наиболее уязвимых украинцев, в том числе тех, кто живет в общинах на передовой непрекращающихся атак России, и тех, кто перемещен в соседние страны и общины. Это включает помощь в эвакуации, экстренное реагирование на российские ракетные атаки по всей Украине и помощь переселенцам.

Министр обороны Джон Гили в свою очередь подтвердил, что Великобритания увеличит и ускорит предоставление военной поддержки Украине. Он отметил, что объявленная в апреле помощь уже доставлена. Речь идет в частности о поставках ракет ПВО, оборудованием для истребителей F-16, самоходные пушки AS90 и запасные стволы, военные катера, морские пушки.

Кроме того, министр обороны Великобритании сегодня объявил, что сотни дополнительных ракет ПВО, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники будут доставлены в Украину до конца года.

"Поддержка Украины этим правительством является железной. На второй день нашего пребывания в должности я пообещал президенту Зеленскому, что мы ускорим доставку военной помощи Великобританией - и мы выполняем это обязательство", - подчеркнул Гили.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация с запчастями к западной артиллерии. Многие САУ простаивают из-за критической изношенности стволов, которым нет замены.

Также мы рассказывали, что за последние 15 месяцев США отправили более 300 боевых машин M-2 Bradley, чтобы поддержать боеспособность элитной 47-й механизированной бригады.

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