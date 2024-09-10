Многие САУ простаивают из-за критического износа стволов.

Самоходные артиллерийские установки - одна из самых важных систем вооружения украинских сил обороны на фронте, однако из-за нехватки запчастей и невозможности провести ремонт значительная часть их простаивает, пишет Bild.

"Украинские солдаты жалуются на нехватку запчастей для уже поставленных систем - по информации BILD, значительная часть САУ, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не работает из-за износа", - говорится в статье.

Как рассказали изданию два командира украинских артиллерийских подразделений, ситуация с запчастями катастрофическая, а изнашиваются САУ очень быстро из-за интенсивного использования, особенно это касается стволов. При стрельбе артиллерийскими снарядами на ствол действуют огромные силы, которые приходится заменять после определенного количества выстрелов, так как система становится менее точной

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"Через некоторое время мы зафиксировали необходимость замены стволов. Но замена происходит медленно - отчасти потому, что не хватает запасных частей", - говорит один из артиллеристов.

По информации BILD, в настоящее время Германия поставляет небольшое количество стволов, чтобы сделать хотя бы часть украинских САУ, которые до сих пор выходили из строя, снова пригодными к бою.

Но отстрелянные стволы - не единственная проблема, по словам украинских артиллеристов.

Другие части некоторых САУ также нуждаются в замене, но закупка запасных частей также не задерживается из-за бюрократических препятствий.

"Абсурдно, что в настоящее время из-за отсутствия запасных частей вышло из строя больше систем вооружения, чем из-за вражеского огня", - отмечает Маркус Фабер, председатель Комитета по обороне Германии.

По словам Фабера, хотя в этом году будет поставлено больше самоходных гаубиц, однако если бы достаточное количество запасных частей было поставлено вовремя, Украина сейчас имела бы больше систем для своей обороны.

Западная артиллерия на фронте

Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами готовится к передаче украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Киев получит дополнительные 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 миллионов евро. Шесть машин направят в Украину в этом году, а еще шесть - в следующем.

Также сообщалось, что правительство Норвегии подписало соглашение о передаче Украине артиллерийского производства и помощи в его оплате. Если Украина будет производить гаубицы и снаряды западного образца на своей территории, то она освободится от полной зависимости своих союзников на важнейших для нее огневых средствах.

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