Бригада вышла на отдых после долгих месяцев тяжелых боев на самых горячих направлениях, а теперь ждет новой техники.

США отправили более 300 боевых машин M-2 Bradley, чтобы удержать элитную украинскую 47-ю механизированную бригаду в боевых действиях в течение 15 месяцев подряд.

Как пишет Forbes, когда в июне 2023 года украинские войска начали свое контрнаступление на юге, о котором так много объявляли, 47 омбр была впереди, пробиваясь сквозь плотные российские минные поля на финских прорывных машинах Leopard 2R, европейских Leopard и американских БМП М-2 Bradley.

"Это было дорогое контрнаступление для элитной, подготовленной НАТО 47-й механизированной бригады. В течение месяцев тяжелых атак она потеряла почти все свои Leopard 2R, несколько Leopard 2A6 и десятки своих M-2, не говоря уже о потенциальных сотнях из 2000 солдат", - пишет издание. Видео дня

47-я вышла на отдых

Все эти тяжелые бои не дали бригаде перерыва. В начале сентября 47-я механизированная бригада наконец оставила линию фронта в Донецкой области на востоке Украины и передислоцировалась в относительно безопасный Павлоград, что в нескольких десятках километров от Покровска.

Там 47-я омбр, очевидно, доукомплектовывается, ремонтирует поврежденную в боях технику и, что, возможно, самое важное, готовится принять свежие М-2 Bradley из Соединенных Штатов. Одна из лучших бригад украинской армии пополняется лучшей техникой.

Наверное, не случайно, что примерно в то же время, когда 47-я механизированная бригада наконец покинула фронт в Покровске, правительство США объявило о пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, который включает неопределенное количество гусеничных 33-тонных М-2 Bradley, которые перевозят до 10 человек - трех членов экипажа и семи пехотинцев - и имеют мощные 25-миллиметровые автоматические пушки, а также противотанковые ракеты TOW и блоки динамической брони для усиления их защиты.

Непонятно, сколько Bradley 1990-х годов в последнем американском пакете помощи. Предыдущие пакеты включали в общей сложности около 300 БМП стоимостью много миллионов долларов. Не будет удивительным, если недавняя помощь будет включать десятки М-2. Тысячи избыточных "Брэдли" армии США находятся на складах Пентагона.

47-я механизированная бригада остро нуждалась и до сих пор нуждается в свежей технике. После потери многих своих танков Leopard 2A6 и большинства своих деривационных машин Leopard 2R в прошлом году, бригада отдала уцелевшие танки другой бригаде и приняла на замену 31 танк M-1 Abrams и шесть или около того штурмовых деривантов США.

Но бригада заменила десятки уничтоженных и захваченных "Брэдли" новыми, подчеркивая растущую важность этой машины в украинской службе. Из всех разнообразных боевых машин, которые украинцы получили от своих союзников за 30 месяцев, с тех пор как Россия развернула свою войну против Украины, М-2 - с ее балансом мобильности, защиты и огневой мощи - может быть их любимым.

"Работает как часы", - сказал один опытный командир "Брэдли".

Для 47-й отдельной механизированной бригады "Брэдли" - это "награда и проклятие", пишет издание. Бригада - единственное украинское подразделение, которое мы знаем наверняка, которое работает с М-2. В полном составе 47-я механизированная бригада должна иметь около 100 "Брэдли" в трех батальонах.

Именно потому, что она имеет М-2, Генштаб в Киеве постоянно посылает 47-ю механизированную бригаду в бой. Когда в октябре мощная российская армия начала наступление на направлении Авдеевка-Покровск, генералы приказали 47-й механизированной бригаде поспешно двинуться с юга Украины на восток Украины - и присоединиться к обороне.

Сколько будет отдыхать элитная бригада?

Четыре месяца спустя Авдеевка пала. Ее гарнизон, потерявший боеприпасы, отступал, частично под прикрытием автоматических пушек М-2. Восточная линия фронта ненадолго стабилизировалась, и в апреле 47-я механизированная бригада наконец готовилась к выходу на свой первый за девять месяцев отдых общего подразделения.

Но тогда россияне прорвали украинскую оборону вокруг села Очеретино, начав постоянный марш на запад, который в конце концов привел их на окраины Покровска. 47-я механизированная бригада развернулась и снова вступила в бой в районе Очеретино - и продолжала его по мере продвижения россиян.

Через пять месяцев 47-я механизированная бригада потеряла большинство своих штурмовых брекеров, треть своих "Абрамов" и еще около 20 "Брэдли". Даже с тяжелой работой передового ремонтного батальона, у 47-й механизированной бригады, очевидно, не хватает полностью готовых "Брэдли".

"Это должно измениться, когда бригада устроится на свой длительный перерыв, а дополнительные M-2 прибудут кораблями, поездами и грузовиками. Сколько времени будет отдыхать и перезагружаться 47-я механизированная бригада, прогнозировать трудно. Россияне все еще наступают в Покровск, а также достигают небольших успехов к северу и югу от города. Когда россияне прорывают украинские линии, командиры в Киеве обычно спрашивают, где 47-я механизированная бригада. Другая чрезвычайная ситуация может заставить бригаду собрать свои "Брэдли" и покатиться на восток к фронту", - подытожило издание.

Bradley на войне в Укриане - главные новости

В начале 2023 года стало известно, что США передадут Украине БМП Bradley. В конце января прошлого года сообщалось, что Вашингтон отправил Киеву первую партию этих боевых машин. Всего Украина получила 300 Bradley, из которых потеряла по меньшей мере 90.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти машины.

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