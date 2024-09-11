Танкеры считаются главным звеном по теневой транспортировке газа и нефти для финансирования военных действий Москвы.

Великобритания предприняла новые шаги по борьбе с теневым российским флотом, экспортирующим нефть и финансирующим военную машину Москвы. МИД Британии объявило о введении санкций против 10 судов, которые считают центральным элементом этой операции.

Издание The Guardian пишет, что Россия располагает большим флотом часто непригодных и устаревших танкеров, которые перевозят российский газ и нефтепродукты по всему миру. Экспорт нефти - самый важный источник доходов Владимира Путина для финансирования войны в Украине, на него приходится около четверти российского бюджета в 2023 году.

"Военная машина Путина финансируется темной и незаконной экономической системой, которую это правительство стремится дестабилизировать. Сегодняшние санкции еще больше подрывают способность России торговать нефтью через свой теневой флот. Вместе с нашими партнерами мы продолжим посылать России жесткий сигнал о том, что международное сообщество поддерживает Украину и не потерпит этот незаконный флот", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

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По его словам, Россия была вынуждена потратить более 8 миллиардов долларов на создание теневого флота.

"Поскольку танкеры, попавшие под санкции, стоят без дела и не могут загружать нефть, мы намерены сделать так, чтобы инвестиции Путина стали для Кремля дорогостоящей ошибкой. Наши действия помогут противостоять попыткам России подорвать и обойти экономические санкции", - отметил глава МИД Британии.

Судам, попавшим под санкции, будет запрещено заходить в порты Великобритании, и им будет отказано в доступе в британский реестр судов.

Всего три судна - "Николай Зуев", NS Asia и "Залив Анива" - перевезли российской нефти на сумму более 5 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большой и недавно созданный теневой флот стал самой большой лазейкой в попытках Запада помешать России продолжать финансировать свою войну за счет экспорта нефти.

Великобритания утверждает, что предыдущие санкции против отдельных теневых судов привели к существенным нарушениям в работе судов, и подавляющее большинство из них простаивает вне портов, не имея возможности продолжать торговлю российской нефтью.

Теперь под санкциями находится 25 судов теневого флота. На данный момент санкции лишили Россию активов и доходов на сумму более 400 млрд долларов с февраля 2022 года. Это эквивалентно еще четырем годам финансирования вторжения.

Россия обходит санкции - последние новости

РФ продолжает использовать "теневой флот" для транспортировки сжиженного природного газа. К санкционному газовому объекту причаливало судно Pioneer без страховщика, с фейковым местонахождением и принадлежащее малоизвестной индийской компании.

Страны ЕС в целом импортировали на 7% больше российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Цель ЕС по постепенному отказу от российского ископаемого топлива до 2027 года "ужасно отстает от графика".

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